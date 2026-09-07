“Mashtron dhe prapë po humb”, Al-Ittihad thumbon Cristiano Ronaldon
Al-Ittihadi i shkaktoi Al-Nassrit humbjen e parë të sezonit në Saudi Pro League, duke triumfuar me rezultat 2-1 të shtunën.
Skuadra e Ronaldos kishte fituar katër ndeshjet e para të kampionatit, por nuk arriti ta ruante ecurinë perfekte në përballjen ndaj kampionëve në fuqi.
Gjatë ndeshjes, Ronaldo u kap nga kamerat duke qëndruar pas bashkëkombësit të tij, Danilo Pereira, dhe duke tentuar të shikonte fshehurazi një shënim taktik që mesfushori i Al-Ittihadit sapo kishte marrë nga trajneri.
Danilo u kthye dhe dukej i befasuar kur pa fytyrën e Ronaldos aq pranë tij. Dy futbollistët portugezë më pas shkëmbyen një buzëqeshje, përpara se loja të vazhdonte.
Cheating and still losing! 🔥🤷🏻♂️#Alittihad_Alnassr pic.twitter.com/58nU2o0EhG
— Al-Ittihad Club (@ittihad_en) September 5, 2026
Pas përfundimit të ndeshjes, Al-Ittihadi publikoi në rrjetin social X një fotografi të momentit dhe vendosi të tallej në mënyrë humoristike me kapitenin e Al-Nassrit.
“Po mashtron dhe prapë po humb!”, shkroi klubi krahas fotografisë.
Humbja bëri që Al-Nassri të mbetet pa rekord perfekt në kampionat, ndërsa Al-Ittihadi festoi një fitore të rëndësishme ndaj kampionëve në fuqi të Saudi Pro League.
Ronaldo dhe bashkëlojtarët e tij tani do të kërkojnë reagimin në ndeshjet e ardhshme, ndërsa thumbimi i Al-Ittihadit ka bërë bujë në rrjetet sociale./Telegrafi/