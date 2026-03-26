Marsi, muaji historik i Kosovës
- 5, 6 dhe 7 mars - Epopeja e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, simbol i qëndresës dhe sakrificës kombëtare.
- 5 mars 2014 - Kosova zhvilloi ndeshjen e saj të parë të njohur zyrtarisht nga FIFA, ndaj Haitit, në një moment që shënoi hapin e parë të madh në rrugëtimin e futbollit kosovar.
- 26 mars 2026 - Kosova përballet me Sllovakinë në gjysmëfinalen e Play-Off-it evropian për Kupën e Botës 2026.
- 31 mars 2026 - Fituesi i ndeshjes Sllovaki - Kosovë përballet me fituesin e çiftit Turqi - Rumani në finalen e Path C për një vend në Botërorin 2026.
Kjo histori vazhdon edhe sot, teksa KD Events & Communications sjell drejtpërdrejt LIVE në shesh ndeshjen Sllovaki - Kosovë, një përballje që e mban Kosovën një hap larg finales së 31 marsit dhe ëndrrës për Botërorin 2026.
Ndeshja luhet sot, më 26 mars, ndërsa finalja e mundshme e Path C zhvillohet më 31 mars ndaj fituesit të çiftit Turqi - Rumani.
Në qendër të Prishtinës pritet të mblidhen mijëra tifozë për ta ndjekur këtë ndeshje në një atmosferë unike, ku festa, emocionet dhe mbështetja për Kosovën do të bashkohen në një natë që mund të shënojë një kapitull të ri në historinë e futbollit tonë.
Besa Besë, të gjithë sot në Sheshin “Zahir Pajaziti”, duke filluar nga ora 20:45.Sheshi do të kthehet në festë, ndërsa historia do të vazhdojë të shkruhet.