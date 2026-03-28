Marc Anthony dhe gruaja e tij 31 vjet më e re zbulojnë gjininë e fëmijës që presin: Një befasi plot dashuri
Këngëtari amerikan Marc Anthony (57) dhe gruaja e tij 26-vjeçare Nadia Ferreira zbuluan gjininë e fëmijës që presin në rrjetet sociale.
Është një vajzë. Ata postuan foto së bashku në të cilat ajo tregonte barkun e saj shtatzënë dhe mbante pantofla rozë për fëmijë.
"Një surprizë e dashur. Me Zotin në të gjitha këto", shkroi Nadia Ferreira në mbishkrimin e fotove. Djali i tyre dyvjeçar, Marco, gjithashtu pozoi me ta.
Përveç fëmijëve të tij me Ferreiran, Marc Anthony ka edhe gjashtë fëmijë të tjerë. Ai ka një djalë, Chase (35) dhe një vajzë, Ariana (31), me ish-të dashurën Debbie Rosado. Ai ka djem, Cristiano (25) dhe Ryan (22), me ish-gruan Dayanara Torres.
Ai ka binjakët 18-vjeçarë Emma dhe Max nga martesa e tij me yllin e muzikës Jennifer Lopez. Marc Anthony dhe Nadia Ferreira u martuan në janar 2023 pasi ishin të fejuar për tetë muaj.
Ceremonia u organizua në Muzeun e Artit Perez në Miami, dhe në të morën pjesë shumë personazhe të famshëm, përfshirë David Beckham dhe Salma Hayek.
Nga rruga, Ferreira u kurorëzua Miss Paraguai 2021 dhe përfundoi si nënkampione e parë në konkursin e bukurisë Miss Universe, pas indianes Harnaaz Sandhu. /Telegrafi/