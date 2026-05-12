Maqedonia do të festojë 35-vjetorin e pavarësisë me koncert nga David Guetta
Avalon Production dhe Qeveria kanë njoftuar program muzikor me disa koncerte për 35 vjetorin e pavarësisë së vendit, ndërsa organizimi qendror do të jetë performanca e David Guetta-s, njërit prej muzikantëve më të mëdhenj në botë, në stadiumin "Toshe Proeski" më 8 shtator.
Organizatorët në një konferencë për shtyp njoftuan se spektakli do të jetë një ngjarje publike falas me regjistrim për çmim simbolik prej 35 denarësh për person. Çdo përdorues do të jetë i kufizuar në maksimum prej dy biletash, ndërsa do të lejohet edhe regjistrimi nga vendet e tjera.
Boban Miloshevski, pronari i "Avalon" tha se koncerti i Guetta-s më 8 shtator do të jetë një deri në dy klasa më i lartë se ai që kanë organizuar në tre dekadat e fundit, brenda dhe jashtë vendit.
"Pa konkurrencë "David Guetta - The Monolith Stadium Show" është shfaqja më e madhe në Evropë. Nga një perspektivë muzikore dhe produksioni, është e paprecedentë në Evropë dhe madje edhe në botë. Ne u përpoqëm të krijonim të njëjtën shfaqje që David Guetta bën për 300,000 vizitorë në tre ditë në stadiumin në Paris, në arenën në Amsterdam për 100,000 vizitorë dhe në hipodromin në Milano, një ditë para Shkupit, për rreth 80,000 vizitorë, e njëjta shfaqje do të duket kështu në Shkup më 8 shtator, me hyrje falas, vetëm me regjistrim formal për 35 denarë", tha Miloshevski.
Përveç performancës së David Guetta-s, me rastin e 35-vjetorit të pavarësisë, do të ketë edhe dy koncerte të mëdha midis 8 gushtit dhe 8 shtatorit, të cilat do të njoftohen më vonë. Gjatë së njëjtës periudhë (8 gusht - 8 shtator), do të ketë një program muzikor të shpërndarë në 11 qytete të vendit, me pjesëmarrjen e mbi 120 artistëve nga RMV.
Zëdhënësja e Qeverisë Marija Miteva në konferencën për shtyp tha se përvjetori përfaqëson një pikë historike që, siç tha, na detyron me dinjitet, vizion, por edhe përgjegjësi të tregojmë historinë e shtetit përmes kulturës, artit dhe shprehjes bashkëkohore kombëtare.
Në periudhën e ardhshme, produksioni do të publikojë informacione rreth përmbajtjeve të tjera nga programi, dhe i gjithë eventi do të reklamohet dhe do të ketë një faqe interneti të veçantë për të gjitha ngjarjet.