Manipulimi i votave, Qalaj mbledh kryeprokurorët - kërkon unifikim të hetimeve
Ushtruesi i Detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, Agron Qalaj, ka mbajtur kolegjiumin e rregullt me kryeprokurorët e të gjitha prokurorive dhe përfaqësues nga Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit, ku u diskutua trajtimi i rasteve që lidhen me zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të mbajtura më 28 dhjetor 2025.
Gjatë takimit, Qalaj ka vlerësuar angazhimin e prokurorëve të shtetit gjatë procesit zgjedhor, duke theksuar se institucionet e prokurorisë kanë vepruar me profesionalizëm dhe vigjilencë.
“Gjatë procesit zgjedhor, prokuroritë kanë vepruar në përputhje me kompetencat ligjore, me qëllim të garantimit të integritetit të procesit zgjedhor dhe mbrojtjes së vullnetit të qytetarëve të shprehur me votë”, ka deklaruar Qalaj.
Koordinatorja Nacionale për Zgjedhje, prokurorja Laura Pula, ka informuar të pranishmit për koordinimin ndërmjet Koordinatores Nacionale dhe prokurorive, lidhur me rastet kur është evidentuar ose dyshuar për cenim të procesit zgjedhor.
Ajo ka bërë të ditur se prokuroritë themelore kanë ndërmarrë veprime konkrete në rastet e dyshimeve për keqpërdorim apo falsifikim të votave, duke përfshirë grumbullimin e informatave dhe sigurimin e provave relevante.
Edhe kryeprokurorët e prokurorive themelore kanë raportuar për veprimet hetimore të zhvilluara, veçanërisht në rastet e dyshimeve për manipulim të votave për kandidatët për deputetë të Kuvendit të Kosovës.
Në përmbyllje të kolegjiumit, u.d. Kryeprokurori i Shtetit ka kërkuar unifikim të veprimeve dhe praktikave hetimore në të gjitha prokuroritë.
“Është e domosdoshme që trajtimi i rasteve që ndërlidhen me keqpërdorimin apo falsifikimin e votave të bëhet në mënyrë të unifikuar dhe sa më efikase në nivel vendi”, ka theksuar Qalaj. /Telegrafi/