Manchester United mëson klauzolën që duhet paguar për transferimin e Angelo Stiller
Manchester United po shfaq interes të fortë për mesfushorin e VfB Stuttgart, Angelo Stiller, i cili po ndiqet nga afër edhe nga Juventus.
25-vjeçari është shndërruar në një lojtar kyç që prej transferimit nga TSG Hoffenheim në vitin 2023.
Ai ka treguar qëndrueshmëri të lartë në performancë, duke qenë titullar i rregullt dhe duke u aktivizuar vazhdimisht me Kombëtaren e Gjermanisë.
Gjatë këtij sezoni, Stiller ka luajtur në çdo ndeshje të Bundesliga, duke spikatur për aftësinë e tij për të kontrolluar ritmin e lojës.
Mesfushori ka një klauzolë lirimi prej 36.5 milionë eurosh, e cila ka tërhequr interesin e disa klubeve të mëdha evropiane. Juventusi e ka monitoruar prej kohësh, por tani përballet me konkurrencë serioze nga Manchester United.
Nga ana tjetër, Stuttgarti mund të ndërhyjë duke hequr klauzolën për një tarifë shtesë, çka mund të rrisë ndjeshëm çmimin e lojtarit dhe të komplikojë realizimin e një transferimi gjatë afatit kalimtar. /Telegrafi/