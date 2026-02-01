Man Utd vazhdon me rezultate pozitive, triumfon edhe ndaj Fulhamit
Manchester United ka shënuar fitore edhe në derbin ndaj Fulhamit, në kuadër të xhiros së 24-të në Ligën Premier.
“Djajtë e Kuq” morën fitoren e tretë radhazi në kampionatin anglez, për të regjistruar triumf në shtëpi me rezultat 3-2.
Casemiro me një supergol nga distanca e kaloi Man Unitedin në epërsi pas 19 minutave lojë.
Ndërsa, ishte Mathues Cunha që mori një asistim nga Casemiro dhe me një finalizim fantastik e dyfishoi epërsinë (56’).
Fulham e gjeti rrugën drejtë rrjetës përmes Jorge Cuenca, mirëpo VAR-i e anuloi për pozitë jashtë loje (65’).
Mysafirët nisën këndelljen përmes Raul Jimenez që shënoi nga penalltia (85’) pas një ndërhyrje të Harry Maguire brenda zonës.
Pas kësaj, Kevin realizoi një eurogol nga distanca, për ta dërguar topin në korner të portës (90+1’).
Sidoqoftë, Unitedi vetëm tre minuta më vonë – Benjamin Sesko doli në skenë për të shënuar nga afërsia pas asistimit të Fernandes (90+4’).
Kësisoj, United rikthehet në pozitën e katërt me 41 pikë ndërsa Fulham bie në vendin e tetë me 34 sosh./Telegrafi