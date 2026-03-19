Man City është favoriti kryesor për të siguruar shërbimet e yllit të Nottingham Forest
Manchester City, konsiderohet favoriti kryesor për të siguruar shërbimet e mesfushorit të Nottingham Forest, Elliot Anderson, sipas raportimeve të BBC-së.
Futbollisti i përfaqësueses së Anglisë pritet të jetë në radarin e të dy klubeve nga Mançesteri, me që synon të forcojë mesfushën dhe e sheh Anderson si një nga objektivat kryesorë për afatin e ardhshëm kalimtar.
23-vjeçari vlerësohet rreth 80 milionë euro dhe transferimi i tij pritet të jetë një nga lëvizjet më të kushtueshme të verës.
Sipas raportimeve të mëparshme, Manchester City është në një pozitë më të favorshme për të ofruar një paketë financiare më tërheqëse për lojtarin.
Nga ana tjetër, Manchester United nuk ka hequr dorë nga interesi për Anderson, por klubi është i kujdesshëm që të mos përfshihet në një garë të tepruar ofertash për kartonin e tij. /Telegrafi/