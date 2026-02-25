Man City, Arsenali dhe Newcastle në ‘luftë’ për yllin e Sportingut
Manchester City, Newcastle United dhe Arsenal janë të gjithë në ndjekje të mbrojtësit të djathtë të Sporting Lisbon, Ivan Fresneda, me klubin portugez të hapur për ta shitur 21-vjeçarin për më pak se klauzola e tij e lirimit prej 80 milionë eurosh këtë verë.
Sipas gazetës portugeze A Bola, Sportingu është i përgatitur të negociojë një tarifë "të konsiderueshme" nën vlerësimin e plotë, megjithëse nuk është vendosur ende një çmim i saktë i kërkuar dhe ende nuk ka mbërritur asnjë ofertë zyrtare.
Janë zhvilluar kontakte eksploruese, por skuadra e Lisbonës nuk ndien presion për të lëvizur shpejt falë thellësisë së fortë në këtë pozicion.
Fresneda ka shkëlqyer këtë sezon nën drejtimin e trajnerit Rui Borges, duke e forcuar vendin e tij pas një ndryshimi taktik në formacionin 4-2-3-1.
Performancat e tij i dhanë atij ftesa nga ekipi spanjoll U-21 vjeç, dhe një tjetër thirrje pritet për ndeshjet ndërkombëtare të marsit kundër Qipros dhe Kosovës. Veçanërisht, ai renditet ndër lojtarët më të shpejtë të regjistruar në Ligën e Kampionëve të këtij sezoni.
Sporting nënshkroi Fresnedën nga Real Valladolid për 9 milionë euro në vitin 2023 dhe shtoi klauzolën e lartë të lirimit, por tani ata e shohin një shitje me zbritje si të realizueshme me opsione si Georgios Vagiannidis, Diogo Travassos dhe talentin e akademisë Salvador Blopa që do të shërbejë si mbulim.
Për treshen e Ligës Premier, ritmi i jashtëzakonshëm i Fresnedës, ndeshjet ndërkombëtare me të rinjtë dhe përvoja e tij në nivelet më të larta evropiane e bëjnë atë një objektiv interesant, veçanërisht nëse një ofertë serioze arrin nën shifrën 80 milionë euro për të nisur bisedimet. /Telegrafi/