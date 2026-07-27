Mamdani planifikon të ofrojë 30 për qind zbritje për mishin dhe prodhimet bujqësore në dyqanet ushqimore në pronësi të qytetit
Plani i kryetarit të bashkisë së Nju Jorkut, Zohran Mamdani, për të hapur një sërë dyqanesh ushqimore në pronësi të qeverisë, nxiti kritikët që e kritikuan idenë si hapin e parë të socialistit demokrat drejt krijimit të radhëve të bukës komuniste në qytet.
Kryebashkiaku ofroi një vizion të ndryshëm për dyqanet në pronësi të qytetit të hënën, duke njoftuar se në vend të kësaj ata do të ofronin një zbritje prej 30% për prodhimet bujqësore, mishin dhe një mori produktesh të tjera të kuzhinës, si një mënyrë për të kompensuar rritjen e çmimeve të ushqimeve në një nga qytetet më të shtrenjta të Amerikës.
Pesë dyqanet pritet të vendosen në secilën prej pesë lagjeve të qytetit, me grupin e parë që do të hapet drejt fundit të vitit 2027 në Bronx. Ai planifikon t'i ketë të pesë dyqanet funksionale deri në fund të mandatit të tij katërvjeçar, transmeton Telegrafi.
"Tridhjetë përqind zbritje është shumë e madhe për banorët e Nju Jorkut. Në qytetin më të pasur, në vendin më të pasur në historinë e botës, asnjë banor i New Yorkut nuk duhet të shqetësohet për mundësinë e përballimit të ushqimit të familjes së tij", tha Mamdani, një demokrat, në një konferencë shtypi në një depo në Brooklyn, ndërsa qëndronte para një ekspozite me fruta dhe perime.
Qyteti ka filluar procesin e zgjedhjes së operatorëve privatë për të trajtuar operacionet e përditshme të dyqaneve. Administrata do të sigurojë vitrinat e dyqaneve, ndërsa do të mbulojë kostot e qirasë dhe taksat e pronës, thanë zyrtarët.
Mamdani bëri fushatë për propozimin si një pikënisje në një platformë më të gjerë përballueshmërie të përqendruar në zhvendosjen e fuqisë së qeverisë drejt politikave për të ndihmuar klasën punëtore të qytetit që po vuan.
Në një moment vitin e kaluar, ai e paraqiti idenë si një eksperiment modest dhe tha se nëse nuk funksionon, “është jeta, atëherë ideja ishte e gabuar”.
Megjithatë, plani ka bezdisur disa dyqane ushqimore më të vogla dhe pronarë të dyqaneve të kudondodhura të qytetit, të cilët shqetësohen se nuk do të jenë në gjendje të konkurrojnë me çmimet e zbritura të ushqimeve në dyqanet e drejtuara nga qyteti.
Në konferencën e tij për shtyp, Mamdani tha se dyqanet në pronësi të qytetit nuk do të shisnin ushqime të nxehta ose artikuj të tjerë si birra ose cigare, si një mënyrë për të shmangur humbjen e biznesit fitimprurës nga dyqanet private.
"Ne nuk po kërkojmë të konkurrojmë me dyqanet e vogla ose dyqanet ushqimore kur bëhet fjalë për aftësinë e tyre për të mbijetuar. Ajo që po kërkojmë të bëjmë është të ofrojmë përballueshmëri që u garantohet banorëve të New Yorkut", tha ai.
Zyra e kryetarit të bashkisë ka thënë se ka zgjedhur vendet për dyqanet e saj ushqimore në Manhattan dhe Bronx, por nuk ishte menjëherë e qartë se ku do të ndodheshin dyqanet në Brooklyn, Queens ose Staten Island. /Telegrafi/