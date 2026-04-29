Malisheva bindshëm ndaj Gjilanit – përforcon pozitën e tretë në renditje
Në kuadër të xhiros së 31-të në Superligën e Kosovës, Malisheva ka qenë nikoqire e Gjilanit në një përballje të rëndësishme për të dy skuadrat, ku vendasit arritën të dalin fitues pas një paraqitjeje të qëndrueshme dhe efikase gjatë gjithë ndeshjes.
Malisheva kaloi në epërsi në minutën e 18-të, kur Xhemajl Ibishi realizoi për 1-0, duke i dhënë avantazhin ekipit vendas pas një fillimi të mirë të ndeshjes.
Deri në fund të pjesës së parë, Malisheva vazhdoi me ritëm të lartë dhe në minutën e 45-të Dreni Kryeziu dyfishoi epërsinë për 2-0, duke e vendosur Gjilanin në një pozitë të vështirë para pushimit.
Në pjesën e dytë, Malisheva menaxhoi mirë lojën dhe kontrolloi ritmin e takimit, ndërsa në minutën e 72-të Ibishi shënoi edhe golin e tij të dytë personal dhe të tretin për ekipin.
Në minutat shtesë të ndeshjes, Armend Thaqi arriti të shënojë golin e nderit për Gjilanin, duke e ngushtuar rezultatin përfundimtar në 3-1, ndërsa Malisheva e mbylli takimin me një paraqitje shumë të fortë dhe tri pikë të plota në shtëpi. /Telegrafi/