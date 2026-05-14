Malajzia kritikon Norvegjinë për heqjen e licencës së eksportit për sistemin e raketave detare
Kryeministri i Malajzisë, Anwar Ibrahim, dënoi të enjten veprimin e Norvegjisë për të revokuar licencën e eksportit për një sistem raketash detare për marinën e vendit të tij, duke paralajmëruar se kjo mund të dëmtojë besimin tek furnizuesit evropianë të mbrojtjes.
Anwar tha se ai ngriti "kundërshtimin e ashpër" të Malajzisë gjatë një telefonate me kryeministrin norvegjez Jonas Gahr Støre, pasi Oslo bllokoi dorëzimin e sistemit të raketave detare dhe komponentëve të lëshimit të destinuara për programin e anijeve luftarake bregdetare të Malajzisë.
"Malajzia ka respektuar çdo detyrim sipas kësaj kontrate që nga viti 2018: me besnikëri dhe pa ekuivokime", tha Anwar në një deklaratë.
"Norvegjia, me sa duket, nuk është ndjerë e detyruar të na ofrojë të njëjtën mirësjellje dhe demonstrim të besimit të mirë", shtoi ai, transmeton Telegrafi.
Prodhuesi i raketave, Kongsberg Defence & Aerospace AS, tha se vendimet për licencimin e eksportit trajtohen tërësisht nga autoritetet norvegjeze, sipas agjencisë kombëtare të lajmeve malajziane Bernama.
Ministri i Mbrojtjes i Malajzisë, Mohamed Khaled Nordin, i tha medias lokale se qeveria kishte paguar tashmë gati 95% të vlerës së kontratës kur Oslo bllokoi dorëzimin në mars.
Sistemi i raketave kundër anijeve NSM kishte për qëllim të pajiste klasën e re të anijeve luftarake të Malajzisë, si pjesë e përpjekjeve të saj për modernizim.
Anwar tha se masa e Oslos do të dëmtonte gatishmërinë operacionale të Malajzisë dhe "padyshim do të kishte pasoja më të gjera për ekuilibrin rajonal".
Ai vuri në dyshim besueshmërinë e furnizuesve evropianë të mbrojtjes nëse marrëveshjet e nënshkruara mund të anuloheshin në mënyrë të njëanshme.
"Kontratat e nënshkruara janë instrumente solemne. Ato nuk janë konfeti për t'u shpërndarë në një mënyrë kaq kapriçioze", tha udhëheqësi malajzian. /Telegrafi/
"Nëse furnizuesit evropianë të mbrojtjes rezervojnë të drejtën të shkelin pa u ndëshkuar, vlera e tyre si partnerë strategjikë zhduket."
Khaled tha se qeveria tani po shqyrton opsionet ligjore dhe kërkesat e mundshme për kompensim për dorëzimin e anuluar.