Drin Shaqiri i njohur me nofkën “makazze” thotë se po ndihet sikurse po shkruan historinë e tij pasi e fitoi çmimin “Lojtari i turneut”.

“makazze” ishte fantastik gjatë tërë turneut të ESL Pro League, ku Natus Vincere e mposhti Auroran në finale me rezultat 3-1 në mape.

Pas triumfit, ylli i Kosovës rikujtoi ekipin Bad News Eagles duke deklaruar se tani po shkruan historinë e tij.

“Është ndjenjë e pabesueshme. Para kësaj, Bad News Eagles po bënte historinë duke u kualifikuar në Major për tre herë”.

“Tani, kam fituar një turne tier-1 dhe ndihem sikur po shkruaj historinë time. Shpresoj se do të kem shumë “Lojtari më i mirë i turneut” në të ardhmen”, deklaroi ai.

"Ndërkohë, Natus Vincere më 18 mars do të rikthehet menjëherë në "aksion" për t'u përballur me B8 në kuadër të një tjetër turneu të madh, pra Blast Open Raterdam.

