Macja ka zënë krevatin e retriverit të artë, ndërsa reagimi i tij ka pushtuar internetin
Pronari i kafshëve shtëpiake e di mirë se shpesh një kafshë dëshiron pikërisht atë që përdor tjetra. Kjo ka ndodhur edhe me macen Theo, e cila ka vendosur të marrë krevatin e shokut të saj më të ri, këlyshit të retriverit të artë Levi.
Ky veprim ka sjellë një “përballje” të lezetshme që në TikTok ka mbledhur mbi 2.5 milionë shikime, ndërsa në Instagram mbi 4.2 milionë
Në video shihet macja Theo e rehatuar në koshin e Lev-it, pa ndërmend të largohet. Levi nuk e pranon këtë dhe përpiqet ta rimarrë krevatin e tij, duke nisur një përplasje lozonjare që shumë njerëz e kanë krahasuar me grindjet mes vëllezërve dhe motrave.
@levi_thegoldenguy 4.2 MILLION views on Instagram right now! #cat #puppy #goldenretriever ♬ original sound - LEVI | The Golden Guy
Pronarja e kafshëve ka shkruar shkurt në video: “E huaja gjithmonë duket më e mirë”, ndërsa komentuesit kanë vlerësuar sjelljen e butë të “konfliktit” mes tyre
Në komente, shumë përdorues kanë theksuar se macja ka hyrë me shumë kujdes në krevat pa përdorur kthetrat, ndërsa këlyshi i qenit është treguar më i zhurmshëm në përpjekjet e tij për ta larguar
Edhe pse nuk është e qartë kush “e fitoi” krevatin, shumë besojnë se Theo arriti ta mbajë përkohësisht vendin e preferuar të Lev-it. /Telegrafi/