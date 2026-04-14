“Ma kthe dritën”, shënohet Dita memoriale për të mbijetuarit e dhunës seksuale të luftës
14 Prilli në Kosovë shënohet si Dita Memoriale e të Mbijetuarve të Dhunës Seksuale gjatë luftës së fundit.
Përmes shënimit të kësaj dite përkujtohen vuajtjet dhe traumat e atyre që kanë përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës në Kosovë. Kjo ditë synon të njohë padrejtësinë e përjetuar dhe traumën si pasojë e krimeve të tilla dhe njëkohësisht të rrisë ndërgjegjësimin për drejtësinë e vonuar dhe luftën kundër stigmës.
Me rastin e shënimit të kësaj dite, ushtruesja e detyrës së presidentes së Republikës së Kosovës, njëherit kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu bën homazhe tek Memoriali “Heroinat”.
Po ashtu, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Traumës mban Konferencën Rajonale “Avancimi i qasjes në drejtësi për të mbijetuarit e dhunës seksuale të luftës: Përgjegjësia penale dhe e drejta për kompensim”.
Ndërkaq, pasdite në ora 17:00, Kuvendi mban seancë në shënimin e kësaj dite.
"Shënohet Dita Memoriale për të Mbijetuarit e Dhunës Seksuale të Luftës –'Ma kthe dritën'"