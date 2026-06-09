Lyeni këtë në shputa para se të vishni sandalet: Truku që parandalon flluskat e dhimbshme
Një shtresë e hollë deodoranti në zonat ku këpucët fërkojnë lëkurën mund të ulë djersitjen, të zvogëlojë fërkimin dhe t’i bëjë ecjet verore shumë më të rehatshme
Ardhja e ditëve të ngrohta sjell kënaqësinë e veshjes së këpucëve të preferuara verore, por bashkë me to vjen edhe një problem i njohur mirë: flluskat e dhimbshme dhe irritimet që shkaktohen nga djersa, fërkimi dhe ndonjëherë edhe nga këpucët jo shumë të rehatshme.
Qoftë nëse bëhet fjalë për sandale krejtësisht të reja, të cilat ende nuk janë zbutur, qoftë për një palë të vjetra e të preferuara që në vapë papritur fillojnë të krijojnë parehati, zgjidhjen për këtë problem me shumë gjasë e keni tashmë në banjë.
Në vend që t’i mbuloni shputat me fasha ngjitëse dhe ta prishni pamjen e kombinimit veror, provoni një trik të thjeshtë me deodorant në stik ose në sprej.
Si e parandalon deodoranti krijimin e flluskave?
Parimi mbi të cilin funksionon ky trik është çuditërisht i thjeshtë, por shumë efektiv. Flluskat krijohen nga kombinimi i dy faktorëve: lagështia, pra djersa, dhe fërkimi i vazhdueshëm ndërmjet lëkurës dhe materialit të këpucës, si lëkura, pëlhura ose plastika.
Kur në zonat kritike të shputës vendosni një shtresë të hollë deodoranti, ndodhin dy gjëra të rëndësishme.
Së pari, zvogëlohet djersitja. Antiperspirantët bllokojnë përkohësisht djersitjen në vendin ku aplikohen, duke e mbajtur lëkurën më të thatë.
Së dyti, krijohet një shtresë mbrojtëse. Deodoranti vepron si mburojë e padukshme që u mundëson rripave të sandaleve të rrëshqasin më lehtë mbi lëkurë, në vend që ta gërvishtin ose ta presin atë. Më pak fërkim do të thotë edhe më pak skuqje, plagë dhe irritim.
Edhe pse mund të përdorni cilindo produkt që keni pranë, deodoranti në stik, pra ai i ngurtë, është treguar si zgjidhja më e mirë. Arsyeja qëndron te tekstura e tij: është mjaft kremoz për të krijuar një shtresë të mirë mbrojtëse, por njëkohësisht mjaft i thatë për të mos lënë ndjesi ngjitjeje.
Përveç kësaj, me stik mund të synoni me saktësi zonat e shputës ku zakonisht shfaqet fërkimi.
Deodoranti në sprej është gjithashtu një mundësi e mirë, sidomos për sipërfaqe më të mëdha si tabani ose thembra. Ndërsa deodoranti roll-on rekomandohet më pak, sepse lë shumë lagështi dhe kërkon kohë për t’u tharë, transmeton Telegrafi.
Si ta përdorni siç duhet për efekt maksimal
Që ky trik të funksionojë vërtet dhe t’ju shpëtojë nga parehatia gjatë gjithë ditës, është e rëndësishme të ndiqni disa hapa.
Lëkurë e pastër dhe e thatë: Deodorantin vendoseni gjithmonë vetëm në shputa plotësisht të pastra dhe të thata, menjëherë para se të mbathni sandalet.
Synoni zonat kritike: Përqendrohuni në vendet që irritohen më shpejt: lëkura e ndjeshme ndërmjet gishtërinjve nëse mbani shapka me ndarje, pjesa e pasme e thembrës, skajet anësore të shputës dhe zona ku kalon rripi kryesor i sandales.
Mos e teproni: Vendosni vetëm një deri në dy shtresa të lehta. Nëse e teproni me sasinë, mund të krijoni efekt të kundërt. Shputa mund të bëhet shumë e rrëshqitshme dhe këmba mund të lëvizë brenda sandales, gjë që e bën ecjen të pakëndshme dhe më pak të qëndrueshme.
Shpëtim për ecjet e gjata verore
Ky trik mund të jetë shumë i dobishëm në të gjitha situatat ku planifikoni të ecni gjatë në temperatura të larta verore: nga shkuarja në punë, kryerja e punëve në qytet, deri te daljet e mbrëmjes ose vizitat turistike gjatë pushimeve.
Një deodorant i vogël në stik mund ta mbani gjithmonë në çantë dhe, sipas nevojës, ta rifreskoni shtresën mbrojtëse gjatë ditës. /Telegrafi/