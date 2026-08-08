Çfarë bën Bill Gates kur është nën stres? Dy zakonet e mbrëmjes që e qetësojnë dhe nuk kushtojnë asgjë
Njëra prej tyre mund t’ju duket krejt e zakonshme, por studimet tregojnë se mund të ndihmojë në uljen e stresit
Themeluesi i Microsoft dhe një prej njerëzve më të pasur në botë ka një rutinë mbrëmjeje çuditërisht të thjeshtë. Mund të mendoni se një njeri që udhëton nëpër botë dhe merret me projekte të shumta bamirësie nuk ka kohë për punët e shtëpisë. Megjithatë, Gates çdo mbrëmje gjen kohë për të larë enët pas darkës.
“I laj enët çdo mbrëmje”, ka thënë Gates gjatë një sesioni “Më pyesni çfarë të doni” në Reddit.
Pasi kuzhina rregullohet, para se të shkojë në shtrat, Gates i kushton kohë një tjetër zakoni: leximit të një libri të mirë.
Larja e enëve mund të ndihmojë në uljen e stresit
Gates njihet gjithashtu si një lexues i apasionuar. Ai shkruan rregullisht në blogun e tij dhe publikon rekomandime për libra që kanë lënë mbresa tek ai.
Edhe pse larja e enëve mund të duket si një punë e zakonshme shtëpie, studimet sugjerojnë se kryerja e saj me vëmendje të përqendruar mund të ketë efekt qetësues.
Një studim i publikuar në vitin 2015 nga studiues të Universitetit Shtetëror të Floridës shqyrtoi ndikimin e teknikave të vëmendjes së përqendruar gjatë larjes së enëve. Rezultatet sugjeruan se përqendrimi te veprimi, ndjesitë dhe aroma gjatë kësaj pune mund të ndihmonte në uljen e stresit.
Edhe punët e tjera të thjeshta dhe të përsëritshme mund të krijojnë një gjendje të ngjashme qetësie, sidomos kur kryhen pa shpërqendrime.
Pra, në vend që të kërkoni mënyra të komplikuara për t’u çlodhur pas një dite të lodhshme, një punë aq e zakonshme sa larja e enëve mund të jetë një moment për të qetësuar mendjen, transmeton Telegrafi.
Zakoni i dytë: leximi para gjumit
Rituali i dytë i Gates është leximi. Ai është prej vitesh i njohur për interesin e madh ndaj librave dhe shpesh ndan me publikun titujt që i pëlqejnë.
Leximi para gjumit mund të ndihmojë në largimin e vëmendjes nga shqetësimet e ditës dhe në krijimin e një rutine më të qetë para gjumit. Disa kërkime kanë lidhur leximin para gjumit me uljen e stresit dhe përmirësimin e cilësisë së gjumit.
Për Gates, leximi duket se ka edhe një rol tjetër. Përmes librave ai zgjeron vazhdimisht njohuritë dhe mënyrën se si e kupton botën. Këtë interes për dijen e ka lidhur shpesh edhe me punën e tij në fushën e bamirësisë dhe projekteve globale.
Dy zakone të thjeshta, pa shpenzime
Larja e enëve dhe leximi i një libri nuk duken si receta spektakolare për një mbrëmje pa stres. Por pikërisht thjeshtësia e tyre mund të jetë arsyeja pse funksionojnë për shumë njerëz.
Të dyja aktivitetet largojnë vëmendjen nga ritmi i ditës, krijojnë një rutinë dhe i japin mendjes mundësinë të kalojë gradualisht në një gjendje më të qetë.
Dhe, siç tregon shembulli i Bill Gates, për t’u çlodhur pas një dite të ngarkuar nuk është gjithmonë e nevojshme të shpenzoni para. Ndonjëherë mjaftojnë një lavaman plot me pjata dhe një libër i mirë. /Telegrafi/