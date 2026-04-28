Luis Enrique thyen rekordin e Guardiolës pas fitores së çmendur ndaj Bayernit
Luis Enrique e udhëhoqi PSG-në drejt një fitoreje 5-4 ndaj Bayern Munich në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve.
Tifozët e skuadrës franceze do të jenë të bindur se kjo fitore është hapi i parë drejt rrugëtimit të klubit për në Budapest, ku synon ta mbrojë titullin ndaj Arsenalit ose Atletico Madridit.
Të dy skuadrat e kthyen këtë përballje në një nga ndeshjet më të paharrueshme të këtij edicioni në këtë fazë të garës.
Dy golat e Khvicha Kvaratskhelias dhe Ousmane Dembeles, së bashku me golin e Joao Neves, i mjaftuan vendasve për të marrë një epërsi përpara ndeshjes së kthimit.
Ndërkohë, Vincent Kompany do të mundohet të nxjerrë anët pozitive, duke ditur se Bayern ka ende shanse reale për kualifikim, falë golave të shënuar nga Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano dhe Luis Diaz, që e mbajnë gjithçka të hapur për sfidën e kthimit në shtëpi.
Kjo fitore ishte historike edhe për vetë Enrique-n në Ligën e Kampionëve, pasi ai arriti të thyejë një rekord që më parë mbahej nga ish-bashkëlojtari i tij te Barcelona, Pep Guardiola.
Sipas Opta, Enrique është bërë trajneri që ka arritur më shpejt në 50 fitore në historinë e Ligës së Kampionëve: ai e realizoi këtë në 77 ndeshje, duke i drejtuar Barcelonën dhe PSG-në.
Me këtë, spanjolli ia rrëmbeu rekordin Guardiolës, i cili e kishte arritur shifrën e 50 fitoreve në ndeshjen e tij të 80-të, kur Bayern Munich mposhti Dinamo Zagreb me rezultat 2-0 në dhjetor të vitit 2015.
Enrique ka një karrierë të shkëlqyer si trajner në këtë kompeticion, duke e fituar Ligën e Kampionëve dy herë - në vitin 2015 me Barcelonën dhe në 2025 me PSG-në.
Edhe Guardiola ka lënë gjurmë të mëdha në këtë garë, pasi e ka fituar Ligën e Kampionëve tri herë: dy herë me Barcelonën dhe herën e fundit me Manchester City./Telegrafi/