“Lufta në Ukrainë, një dështim i plotë strategjik për Putinin”, thotë presidenti finlandez - shpjegon pse Rusia nuk po e fiton atë
Presidenti finlandez Alexander Stubb e ka quajtur luftën e Rusisë në Ukrainë një "dështim të plotë strategjik për Vladimir Putinin", në një sulm të ashpër ndaj udhëheqësit rus.
Duke folur në një panel në Forumin Ekonomik Botëror në Davos, Stubb tha se lufta e Putinit në Ukrainë ka shërbyer vetëm për të forcuar integrimin evropian, unitetin dhe investimet në mbrojtje.
"Kjo luftë është bërë një dështim i plotë strategjik për Vladimir Putinin", ka thënë Stubb. "Ai e zgjeroi NATO-n, e bëri Ukrainën evropiane dhe i detyroi shtetet evropiane të rrisin buxhetet e tyre të mbrojtjes. Dhe tani po pyesim veten nëse jemi të aftë të mbrohemi. Përgjigja ime është po".
Moska gjithashtu është përpjekur të parandalojë zgjerimin e NATO-s, por lufta ka nxitur kombe më parë neutrale, përfshirë Suedinë dhe Finlandën, të bashkohen me aleancën - duke dyfishuar në mënyrë efektive madhësinë e kufirit të Rusisë me aleancën ushtarake perëndimore.
“Një shuplakë për Viktorët...”: Fjalimi i Zelenskyt provokon një reagim të ashpër nga Orban i Hungarisë
"Mendoj se ne jemi në të vërtetë në procesin e krijimit të një NATO-je më të fortë se sa kemi parë që nga përfundimi i Luftës së Ftohtë. Kjo është në të vërtetë NATO 3.0", shtoi ai.
Presidenti finlandez shtoi se Moska ka “zvogëluar sferën e saj të ndikimit”, duke deklaruar se “vendet në Azinë Qendrore dhe Kaukazin Jugor” tani po “distancëzohen nga e ashtuquajtura perandori ruse”.
Pas pothuajse katër vitesh lufte të ashpër, forcat e Moskës kanë arritur vetëm fitime të vogla në tokën ukrainase me një kosto prej qindra mijëra trupash të vdekura ruse.
Stubb pretendoi se Rusia ka pësuar rreth një milion viktima, duke vënë në dukje se përparimet e saj territoriale në Ukrainën lindore, që nga ofensiva e parë, arrijnë vetëm në rreth 2 përqind të tokës ukrainase.
Ai gjithashtu vuri në dukje vështirësitë në ekonominë ruse, duke vlerësuar se inflacioni mund të arrijë rreth 30 përqind këtë vit.
Normat e interesit mbeten në 15 përqind, rritja ekonomike është ndalur dhe rezervat financiare janë varfëruar nga lufta e gjatë në Ukrainë, shtoi ai.
“Nuk ka rritje, nuk ka rezerva dhe nuk ka mundësi për të paguar ushtarët pasi të mbarojë lufta”, tha Stubb, duke theksuar se qytetarët rusë po frustrohen gjithnjë e më shumë nga çështjet ekonomike në vend, shumë prej të cilave janë të nxitura nga ekonomia e kohës së luftës.
Komentet e zotit Stubb erdhën përpara një takimi midis Putinit dhe të dërguarve të paqes të Donald Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, të enjten.
Bisedimet për paqen në Ukrainë do të jenë takimi i 7-të i tillë midis zotit Witkoff dhe Putinit që kur Trump u rikthye në detyrë janarin e kaluar - por asnjëra nuk duket se ka bërë përparim të rëndësishëm drejt paqes.
Presidenti finlandez dyshon se Moska do ta miratojë planin 20-pikësh që po përpunohet nga Uashingtoni dhe Ukraina si pjesë e marrëveshjeve për t'i dhënë fund luftës, duke theksuar se është jetike të vazhdohet forcimi i mbështetjes për Ukrainën. /Telegrafi/