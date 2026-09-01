Lufta e Vladimir Putinit në Ukrainë i ka kushtuar pothuajse 1.5 milion trupa Rusisë
Lufta e Vladimir Putinit në Ukrainë po i afrohet një tjetër bilanci tronditës. Sipas vlerësimeve të fundit të paraqitura nga pala ukrainase, humbjet ruse në njerëz kanë arritur në rreth 1.49 milionë të vrarë dhe të plagosur që nga nisja e pushtimit në shkallë të plotë.
Vetëm gjatë 24 orëve të fundit, sipas këtyre të dhënave, rreth 1,600 ushtarë rusë janë vrarë ose plagosur. Nëse ritmi aktual i humbjeve vazhdon, forcat e Moskës mund të kalojnë pragun prej 1.5 milionë viktimash ushtarake brenda pak ditësh.
Shifrat e jashtëzakonshme vijnë në një kohë kur Kremlini nuk po jep sinjale për tërheqje. Përkundrazi, zëdhënësi i Putinit, Dmitry Peskov, ka hedhur poshtë mundësinë e një takimi të afërt për paqe mes Rusisë, Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara.
Ndërkohë, raportohet se Moska po përgatitet të dërgojë edhe qindra mijëra trupa të tjerë në front, pavarësisht kostos së lartë njerëzore të luftës, transmeton Telegrafi.
Sipas vlerësimeve të inteligjencës ukrainase, Rusia ka humbur gjithashtu mijëra mjete dhe pajisje ushtarake, përfshirë rreth 12,316 tanke, 25,255 mjete të blinduara, 440 avionë luftarakë, 354 helikopterë, 35 anije dhe dy nëndetëse.
Ukraina nuk publikon një bilanc të plotë të humbjeve të saj ushtarake, duke e konsideruar këtë informacion sekret për arsye operative. Për këtë arsye, krahasimi i saktë i humbjeve mes dy palëve mbetet i vështirë dhe shifrat duhet të trajtohen me kujdes.
Megjithatë, një gjë është e qartë: më shumë se katër vjet pas nisjes së pushtimit në shkallë të plotë, lufta vazhdon të konsumojë në mënyrë masive burimet njerëzore dhe ushtarake të Rusisë, pa treguar deri tani shenja të një përfundimi të shpejtë. /Telegrafi/