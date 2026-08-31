Ndahet nga jeta në moshën 97-vjeçare ish-kryeministri francez Édouard Balladur
Ish-kryeministri i Francës Édouard Balladur, i cili drejtoi qeverinë franceze nga viti 1993 deri më 1995, ka vdekur në moshën 97-vjeçare. Lajmin e bëri të ditur të hënën kryeministri francez Sébastien Lecornu.
Balladur ishte një nga figurat më të rëndësishme të së djathtës së qendrës në Francë dhe luajti një rol të rëndësishëm në transformimin ekonomik të vendit gjatë viteve 1990.
Gjatë mandatit të tij si kryeministër, ai udhëhoqi një program të gjerë privatizimesh, përmes të cilit shteti francez shiti aksione në disa prej kompanive më të njohura të vendit, përfshirë bankat Société Générale dhe Paribas, e cila më vonë u bë pjesë e BNP Paribas, si dhe transmetuesin TF1.
Balladur gjithashtu ndërmori një reformë të rëndësishme të sistemit francez të pensioneve në vitin 1993, një çështje politikisht tepër e ndjeshme në Francë, transmeton Telegrafi.
“Édouard Balladur është i lidhur ngushtë me pesë dekada të historisë së Republikës së Pestë. Që nga ditët e tij të para duke punuar përkrah Georges Pompidou deri në emërimin e tij si kryeministër, ai ishte një figurë kryesore e jetës sonë publike”, shkroi Lecornu në X.
Kryeministri francez e përshkroi Balladurin si një “burrë shteti me frymë reformuese”, duke shtuar se ai do të mbetet një model për shumë burra dhe gra brenda familjes së tij politike.
Balladur njihej për stilin e tij serioz dhe teknokratik të qeverisjes. Megjithatë, kritikët shpesh e përshkruanin si një politikan të distancuar dhe të shkëputur nga realiteti i përditshëm i qytetarëve.
Karikaturisti i njohur francez Plantu e paraqiste atë në karikaturat e tij si një aristokrat me paruke, të ulur në një sedanë luksoze të mbajtur nga shërbëtorë, ndërsa revista satirike Le Canard enchaîné i vendosi nofkën ironike “Vetëkënaqësia e tij e sjellshme”.
Balladur mbetet një prej figurave të rëndësishme të së djathtës franceze të viteve 1980 dhe 1990, veçanërisht për reformat ekonomike dhe privatizimet që karakterizuan periudhën e tij në krye të qeverisë. /Telegrafi/