Evropianët të zemëruar për rikthimin e Rusisë në G20, refuzuan të bënin foto me ministrin
Pjesëmarrja e ministrit rus të Financave, Anton Siluanov, në takimin financiar të G20 në Asheville të Karolinës së Veriut ka shkaktuar reagime të forta nga ministrat dhe zyrtarët evropianë.
Ministri gjerman i Financave, Lars Klingbeil, deklaroi se nuk mund të ketë normalizim të marrëdhënieve me Moskën për sa kohë që Rusia vazhdon luftën kundër Ukrainës.
Siluanov mori pjesë në takimin së bashku me përfaqësues të Bankës Qendrore të Rusisë. Gjatë qëndrimit në Asheville, ai zhvilloi edhe një takim dypalësh me sekretarin amerikan të Thesarit, Scott Bessent, ku sipas Ministrisë ruse të Financave u diskutua bashkëpunimi financiar mes SHBA-së dhe Rusisë, si dhe bashkëpunimi në kuadër të G20.
Por për Berlinin, rikthimi i Moskës në tryezën e G20 është një sinjal shqetësues, transmeton Telegrafi.
“Një qasje e përbashkët do të ishte më e mira, por ndonjëherë është e paqartë nëse qëndrimi amerikan mund të zbutet. Prandaj, fakti që ministri rus i Financave po pritet këtu më shqetëson”, tha Klingbeil.
Ai shtoi se do të kishte dashur një mesazh më të qartë nga Uashingtoni se Siluanov nuk duhej të trajtohej si një mysafir normal.
Ministrat evropianë dhe drejtuesit e bankave qendrore kundërshtuan gjithashtu që Siluanov të shfaqej në fotografinë tradicionale të përbashkët të pjesëmarrësve të G20.
Në fund, fotografia u realizua pa ministrin rus të Financave.
Klingbeil tha se zyrtarët evropianë, përfshirë homologun britanik John Healey dhe presidenten e Bankës Qendrore Evropiane, Christine Lagarde, kishin diskutuar të dielën për rikthimin e Rusisë në takimet e G20.
Sipas tij, Evropa e sheh dialogun si të nevojshëm për t’i përcjellë Moskës mesazhe të drejtpërdrejta, por rikthimi i ministrit rus pas rreth katër takimesh të G20 pa pjesëmarrjen e Rusisë mund të interpretohet si një përpjekje për normalizimin e marrëdhënieve.
“Pikërisht për këtë arsye është edhe më e rëndësishme që ne të reagojmë”, tha Klingbeil.
Ndërkohë, Evropa po përgatit një tjetër paketë sanksionesh ndaj Rusisë dhe Berlini shpreson për një koordinim më të ngushtë me Uashingtonin.
Takimi i këtij viti është shoqëruar edhe me mungesa të tjera të rëndësishme. SHBA-ja, si vendi pritës, nuk ftoi Afrikën e Jugut, e cila ishte nikoqire e G20 vitin e kaluar.
Edhe Spanja mungoi në takim, në një kohë kur presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar Madridin me masa tregtare.
Përplasja rreth pjesëmarrjes së Siluanovit tregon se, pavarësisht përpjekjeve për të ruajtur kanalet e komunikimit ndërkombëtar, lufta në Ukrainë vazhdon të krijojë një ndarje të thellë mes Rusisë dhe vendeve perëndimore, ndërsa rikthimi i Moskës në forumet kryesore ekonomike shihet nga disa kryeqytete evropiane si një hap drejt normalizimit që ata nuk janë të gatshëm ta pranojnë. /Telegrafi/