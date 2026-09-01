Zjarri në Rrugën B, pamje nga vendi i ngjarjes
Një zjarr ka përfshirë kulmin e një ndërtese në Rrugën B në Prishtinë, në orët e para të së martës.
Komandanti i Brigadës së Zjarrfikësve, Malë Gashi bëri të ditur për Telegrafin se në ora 00:20 kanë pranuar informata për zjarr në kulmin e një ndërtesë në rrugën B, afër Royall Mall.
“Menjëherë ekipet kanë dalë në vendin e lartpërmendur, zjarri kishte në kulm, dhe falë reagimit të shpejtë zjarri për një kohë të shkurt është vënë në kontroll dhe është pamundësuar përhapja e tij. Për kohe te shkurt zjarri është shuar”, tha ai.
Sipas informatave, nuk ka persona të lënduar. /Telegrafi/
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