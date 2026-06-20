LSM: Shporta minimale konsumatore për qershorin arrin në 68.654 denarë
Lidhja e Sindikatave bëri të ditur sot se të paktën 68.654 denarë i nevojiten një familjeje katëranëtarëshe për të mbuluar shpenzimet bazë mujore gjatë muajit qershor.
Nëse familja nuk ka banesë në pronësi dhe jeton me qira në një apartament prej 60 metrash katrorë, barra financiare rritet dhe shuma arrin në 84.024 denarë.
Krahasuar me muajin maj, shporta minimale sindikale është ulur për 88 denarë.
Shpenzimet më të mëdha janë për ushqim dhe pije, për të cilat nevojiten 25.120 denarë, që përbëjnë 36,6% të buxhetit të përgjithshëm familjar. Pastaj janë shpenzimet për arsim, ku për nevojat edukative të familjes ndahen 7.192 denarë (10,5%).
Për veshmbathje dhe këpucë ndahen 6.511 denarë (9,5%), ndërsa shpenzimet komunale si uji, energjia elektrike dhe ngrohja për një banesë në pronësi arrijnë në 6.379 denarë.
Për rekreacion dhe kulturë janë paraparë 5.592 denarë, për transport 5.089 denarë, ndërsa për ushqim në restorante dhe shërbime hotelerie 4.131 denarë.
Në fund të listës janë shpenzimet për komunikime me 3.677 denarë, higjienën personale dhe mirëmbajtjen e shtëpisë me 2.667 denarë, shëndetësinë me 1.196 denarë dhe mallra të tjera me 1.100 denarë.