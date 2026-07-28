ESHA zbuloi mangësi serioze në punën e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës në Maqedoni
Enti Shtetëror i Auditimit zbuloi mangësi serioze në punën e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës në vitin 2024, prandaj shprehu një mendim të kualifikuar mbi pasqyrat financiare dhe ligjshmërinë e punës.
Auditimi përfshiu katër prokurime publike, me një vlerë totale prej 1.18 milion denarësh. Në prokurimin e tre telefonave celularë, specifikimi përmbante kushte që i referoheshin një prodhuesi specifik. Megjithatë, në kontratën e transportit me taksi, u dhanë pikë për çmimin dhe cilësinë, por pa një shpjegim të qartë se si do të shpërndaheshin ato.
Sipas ESHA-së, procedura të tilla kufizuan konkurrencën dhe krijuan mundësinë e favorizimit të ofertuesve.
Komisioni nuk kishte asnjë regjistër të vetëm të rasteve dhe gjobave të vendosura, gjë që krijoi rrezik për mbledhje të parakohshme dhe parashkrim të kërkesave.
Auditorët gjithashtu përcaktuan se ndërtesa, pajisjet dhe arka nuk ishin të siguruara. Listat e pranisë ditore nga viti 2024 nuk u gjetën, ndërsa listat e verifikuara nga viti 2025 nuk regjistruan praninë e anëtarëve të Komisionit.
Gjatë auditimit, u pranuan korrigjime kontabël prej 13.1 milionë denarësh për regjistrimin e ndërtesës në të cilën ndodhet institucioni. Komisioni punoi me një anëtar më pak se përbërja e kërkuar ligjërisht për pjesën më të madhe të vitit 2024./Telegrafi/