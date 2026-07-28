Mickoski: Masat e Qeverisë japin rezultate, turizmi shënon rritje prej 40%
Kryeministri i RMV-së, Hristijan Mickoski thotë se masat e Qeverisë japin rezultate, dhe se turizmi ka shënuar rritje prej 40% të turistëve të huaj.
"Masat e Qeverisë dhe nisma qeveritare për tërheqjen e turistëve po japin rezultate. Kemi rritje të madhe të numrit të ardhjeve në aeroportet tona.
Këtë e konstaton edhe Banka Botërore në raportin ‘Tourism Watch’, në edicionin e fundit të publikuar në qershor të vitit 2026, në të cilin Maqedonia renditet si vendi i parë në Evropë për rritjen e përqindjes së ardhjes së turistëve, si dhe për rritjen e numrit të turistëve të huaj dhe netë qëndrimeve të tyre, gjë që për ne është vërtet mbresëlënëse.
Kjo rritje arrin në 40% krahasuar me vitin e kaluar. Dhe kjo për ne është një vlerësim i madh, veçanërisht duke pasur parasysh se turizmi kontribuon në Bruto Prodhimin e Brendshëm dhe unë pres që ky ndikim të reflektohet tashmë në Bruto Prodhimin e Brendshëm gjatë tremujorit të dytë të këtij viti", tha Mickoski./Telegrafi/