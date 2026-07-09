LSH: Nuk heqim dorë nga vota e diasporës në zgjedhjet lokale, përndryshe do të bllokojmë Kodin Zgjedhor
Lidhja Shqiptare deklaron se gjatë negociatave disa mujore për ndryshimet në Kodin Zgjedhor ka paraqitur propozime për njësitë zgjedhore, modelin e financimit dhe çështje të tjera, duke vepruar në funksion të arritjes së konsensusit. Megjithatë, partia thekson se nuk do të tërhiqet nga kërkesa që diasporës t’i mundësohet të votojë edhe në zgjedhjet lokale, duke paralajmëruar se në të kundërtën do të vazhdojë të bllokojë miratimin e ligjit.
Reagimi i plotë i LSH-së:
Gjatë takimeve disa mujorëshe mes partive për Kodin Zgjedhor Lidhja Shqiptare kishte propozimet e saja edhe për njësitë zgjedhore, edhe për modelin e finansimit edhe për shumë çështje tjera! Por ne ishim në funksion të koncenzusit.
Ajo për të cilën ne nuk heqim dorë është mundësia e votimit të diasporës edhe ne zgjedhjet lokale! Është shumë e thjeshtë!
Nëse nuk mundësohet kjo ne do të vazhdojmë të bllokojmë ligjin e nënshkruar nga disa parti!