LSDM sot do të mbajë kongresin partiak
Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë do të mbajë sot në Shkup Kongresin e 32-të, i cili do t'i kushtohet finalizimit dhe miratimit të platformës së re ideologjike dhe kornizës programore të partisë.
Këto janë dokumente që duhet të përcaktojnë drejtimet e ardhshme politike dhe prioritetet kryesore të LSDM-së në periudhën e ardhshme.
Sipas njoftimeve të partisë, Kongresi do të zhvillohet në dy pjesë - të hapur dhe të mbyllur të punës.
Pjesën e hapur do ta mbajë Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe.
Pas përfundimit të pjesës zyrtare, do të fillojë seanca e punës, në të cilën delegatët do të ndahen në grupe të organizuara sipas gjashtë shtyllave programore. Brenda këtij kuadri, dokumentet do të shqyrtohen, analizohen dhe përpunohen më tej, të cilat më pas do të dorëzohen për miratim në versionin e tyre përfundimtar.