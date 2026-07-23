Vazhdon të shtrenjtohet nafta dhe benzina, MINTI publikon çmimet
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për datën 23 korrik.
Sipas vendimit të MINTI-it, nafta sot është 1.68 euro për litër, një cent më shtrenjtë se të mërkurën.
Po ashtu një cent më shtrenjtë është edhe benzina. Sot është 1.49 euro për litër, gjersa të mërkurën ishte 1.48.
Nafta vazhdon të jetë me 0.60 euro për litër.
Çmimet e derivateve hyjnë në fuqi në ora 10:00 dhe vlejnë 24 orë. /Telegrafi/
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