LSDM: Pesë milionë eurot e festës së pavarësisë duhet të ridestinohen për ujë të pastër
Uji nuk është më i pijshëm në 7 vendbanime në Maqedoni. Në Gostivar, Vallandovë, Krushevë, Pllasnicë, Prilep, Leshkë, Preglovë. Pyetja është se cili qytet është i radhës, thotë Jon Frçkoski – anëtar i Bordit Ekzekutiv të LSDM-së.
"Meqenëse burimi i Studençicës përdoret edhe nga Kërçova, Makedonski Brod dhe Dollneni, rreziku është që uji për këto vende të jetë i kontaminuar gjithashtu. Mickoski po hap pishina, ndërsa uji në shtatë vendbanime është i papërshtatshëm për t’u pirë dhe shkumë e bardhë rrjedh nëpër Lepenec dhe Vardar. Helmi ka arritur madje edhe në kryeqytet, Shkup. Me Mickoskin dhe OBRM-PDUKM-në, gjëja më e shtrenjtë, shëndeti i njerëzve, është në rrezik. Nevoja më themelore e qytetarëve për ujë të pastër dhe të shëndetshëm është në rrezik. Ky është një kolaps sistemik i institucioneve nën komandën e Hristijan Mickoskit dhe grupit të krimit të organizuar OBRM-PDUKM. Mickoski po helmon Maqedoninë. Fjalë për fjalë. Në rrethana të tilla, me qytete të tëra të helmuara, të sëmura, me burime të mundshme infeksioni, ku qytetarët nuk kanë qasje në ujë të pastër dhe të shëndetshëm, është jashtëzakonisht e papërshtatshme, çnjerëzore dhe e papërgjegjshme të shpenzohen 5 milionë euro për të festuar pavarësinë me këngëtarë dhe artistë të shtrenjtë", thotë Frçkoski.
Ai shton se nuk është një akt patriotik që 5 milionë euro të përfundojnë te këngëtarët dhe porositë në xhepat e qeverisë.
"Akti më patriotik në Ditën e Pavarësisë është sigurimi i ujit të shëndetshëm për qytetarët maqedonas. Ne kërkojmë që këto 5 milionë euro të ripërdoren dhe në vend që të shpenzohen për këngëtarë të shtrenjtë, të shpenzohen për ujë të pastër për qytetarët maqedonas. Impiante për trajtimin e ujit, stacione filtrimi, rezervuarë uji, rinovim të tubave të ujit, instalime të reja. Mund të festojmë 35 vjet pavarësi më modeste dhe të shëndetshme, me njerëz që nuk do të helmohen duke hapur rubinetat në shtëpi. Me ujë të pastër dhe lumenj të pastër. Bëhet fjalë për shëndetin, për ujin. Qeveria e Mickoskit deri më tani ia ka fshehur publikut se sa para do të shpenzojë për festimin, por AKT e zbulon sot.Në seancën e 167-të të mbajtur më 28 prill 2026, qeveria e Mickoskit udhëzoi Lotarinë Shtetërore të sigurojë 300,000,000 denarë (rreth 5 milionë euro) nga dividendi i pashpërndarë për vitin 2024 për të financuar dhe sponsorizuar ngjarjet festive të pavarësisë", tha Frçkovski.
Ai shtoi se populli i të gjithë Maqedonisë nuk mund të helmohet ndërsa dikush po përvetëson miliona në komisione. Nuk mund të ketë ujë, paga, pensione dhe 5 milionë euro që shpenzohen. Ripërdorini paratë! 5 milionë euro janë shumë para, le t'u sigurojmë njerëzve ujë të pastër dhe të shëndetshëm.