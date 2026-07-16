LSDM: Pas Gruevskit edhe Llatasi në liri, dëshmi e qartë se Mickoski po e kontrollon Prokurorinë
Partia opzitare LSDM sot, përmes një kumtese, akuzoi se lirimi i Dragan Pavlloviq Llatasit, pasi Prokuroria është tërhequr nga aktakuza ndaj tij, përbën edhe një dëshmi tjetër për, siç theksojnë, ndikimin politik mbi sistemin e drejtësisë.
Partia vlerëson se, pas aktgjykimit lirues për ish‑kryeministrin Nikolla Gruevski, rasti i Latasit tregon se kryeministri Hristijan Mickoski “drejtpërdrejt menaxhon Prokurorinë dhe sistemin gjyqësor”.
“Kur bëhet fjalë për dikë të afërt me OBRM-PDUKM‑në ose vetë Mickoskin, aktakuzat zhduken. Kur bëhet fjalë për kundërshtarë politikë ose kritikë të pushtetit, Prokuroria është jashtëzakonisht e zellshme dhe efikase”, thuhet në kumtesën e LSDM‑së.
Sipas partisë, kjo gjendje paraqet pengesë serioze për integrimin evropian të vendit, sepse Bashkimi Evropian kërkon gjyqësor dhe prokurori të pavarur.
Në kumtesë shtohet se, sipas LSDM‑së, Prokuroria, në vend që të jetë institucion i pavarur që lufton krimin, po vepron sipas porosive politike dhe po mbron persona të afërt me pushtetin.