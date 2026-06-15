LSDM: Ndërsa Ukraina dhe Moldavia përparojnë drejt Evropës, Mickoski e mban Maqedoninë prapa për të mbrojtur veten dhe njerëzit e tij
LSDM sot akuzon kryeministrin Hristijan Mickoski se po pengon rrugën evropiane të BE-së dhe se në mungesë të reformave sulmon opozitën.
“Sot, Hristijan Mickoski u përpoq të fshihej pas Ukrainës dhe Moldavisë dhe të akuzonte opozitën maqedonase se po punon kundër vendit të vet. Kjo nuk është vetëm skandaloze, por edhe jashtëzakonisht hipokrite”, tha LSDM pasi Kryeministri, duke komentuar hapjen e negociatave të para të Ukrainës dhe Moldavisë me BE-në, bëri disa krahasime midis këtyre dy vendeve dhe tonave, në të cilat ai kritikoi kryesisht opozitën, duke e akuzuar atë se po punon kundër interesave të vendit të vet ndërsa ishte në pushtet dhe tani.
Sipas LSDM-së, ndërsa Ukraina dhe Moldavia po përparojnë drejt Evropës, siç thonë ata, Kryeministri po e mban Maqedoninë prapa për të mbrojtur veten dhe njerëzit e tij.
"Së dyti, në vend që të zbatojë reformat që ai vetë premtoi dhe të cilat duhej të përfundonin deri më 1 qershor, Mickoski nuk ka rezultate. Kjo është arsyeja pse ai tani po sulmon opozitën, për të mbuluar dështimin e tij dhe mungesën e çdo plani për rrugën evropiane.
Së treti, krahasimi me Ukrainën dhe Moldavinë është i turpshëm. Qeveritë në këto vende nuk punojnë për Aleksandar Vuçiqin, nuk e bllokojnë rrugën e tyre evropiane për interesat e strukturave kriminale dhe ndikimeve ruse.
Ata nuk bashkëpunojnë me Viktor Orbanin, nuk marrin kredi kineze përmes vendeve të treta dhe nuk dërgojnë anëtarë të qeverisë për të negociuar për interesat e Kinës, ndërsa vendet e tyre janë anëtare të NATO-s", thonë nga LSDM./Telegrafi/