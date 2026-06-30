LSDM: Mickoski ka filluar t'u besojë gënjeshtrave të veta
Nga LSDM thonë se Hristijan Mickoski ka filluar t'u besojë gënjeshtrave të veta. Sipas LSDM-së, Mickoski deklaroi dje se opozita po bllokon Kodin Zgjedhor sepse "ka frikë nga sukseset e Qeverisë".
"Do t'i përgjigjemi me fakte, jo me propagandë. Së pari, Parlamenti Europian në raportin e tij të qershorit 2026 nuk e rendit Maqedoninë ndër më të mirat në rajon. Përkundrazi - shpreh keqardhje për mungesën e progresit që nga raporti i mëparshëm, veçanërisht në fushat e sundimit të ligjit, reformës gjyqësore dhe luftës kundër korrupsionit. Ndërsa Mali i Zi synon anëtarësimin në vitin 2028, dhe Shqipëria drejt mbylljes së negociatave në vitin 2027, Maqedonia është në stagnim".
"Së dyti, "sukseset" e Qeverisë janë të dukshme çdo ditë: Ekonomia në kolaps, investimet kanë rënë me 60%; Një buxhet pa para, vetëm në dy vjet shteti është futur në borxh për 2.5 miliardë euro, së shpejti nuk do të ketë pagesa të rregullta pensionesh; Qytetarët qëndrojnë në kufij me orë të tëra për shkak të politikës së izolimit; Të rinjtë po largohen masivisht sepse nuk ka perspektivë evropiane".
"Mickoski e ka shndërruar Maqedoninë në një shtojcë në Ballkan. Së treti, Mickoski thotë se Qeveria i ka pranuar të gjitha propozimet e opozitës. Kjo nuk është e vërtetë. Nuk e dimë se kujt i referohet, sepse LSDM dhe njerëzit përreth Frontit të së Vërtetës dhe Drejtësisë janë e vetmja opozitë e vërtetë në Maqedoni. Çdo gjë tjetër është teatër".
"Së katërti, opozita nuk po e bllokon Kodin Zgjedhor nga frika e "sukseseve" - nuk ka asnjë. I vetmi sukses i kësaj Qeverie është i dukshëm vetëm për ta personalisht - në tenderët kriminalë", thonë nga LSDM.