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LSDM akuzon ministren e Financave, Gordana Dimitrievska Koçoska se kanë stanguar me reformat e BE-së.

"Ministri i Financave po flet për ridrejtimin e fondeve evropiane te "udhëheqësit e reformave".

Ne pyesim: Për çfarë reformash?

Ato që Mickoski njoftoi se do të përfundonin deri më 1 qershor, dhe për të cilat askush nuk flet më?

Reformat për të cilat ata morën një periudhë njëvjeçare mospagimi në vitin 2025 dhe nuk u përmbushën?
Çfarë tani me afatet? Çfarë është bërë me axhendën e reformave?

Maqedonia është në rrezik të mbetet jashtë planit shtatëvjeçar të BE-së për shkak të dështimit në zbatimin e reformave. Dhe ministri po flet për "fondet më të mëdha" dhe për Maqedoninë që është ndër udhëheqësit e reformave.

Për krahasim: Mali i Zi merr 3.2 miliardë euro, dhe Maqedonia do të marrë 65.7 milionë euro, nga Plani i Rritjes së BE-së.
Dhe kjo është "më e shumta"?

A është kjo e njëjta ministre që disa muaj më parë tha se "gjysma e Evropës do të falimentojë" dhe Maqedonia do të lulëzojë?
I njëjti që pretendon se jemi "ekonomia e tretë në Evropë", dhe nuk kemi para as për të rritur pagën minimale?

Me sa duket, Mickoski i ka infektuar ministrat e tij me gënjeshtrat e tij. Apo ndoshta edhe ata kanë filluar ta besojnë", thonë nga LSDM./Telegrafi/

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