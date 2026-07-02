LSDM: Mali i Zi me 3.2 miliardë euro dhe Maqedonia me vetëm 67 milionë euro, për çfarë reformash dhe parash flet Koçovska?
LSDM akuzon ministren e Financave, Gordana Dimitrievska Koçoska se kanë stanguar me reformat e BE-së.
"Ministri i Financave po flet për ridrejtimin e fondeve evropiane te "udhëheqësit e reformave".
Ne pyesim: Për çfarë reformash?
Ato që Mickoski njoftoi se do të përfundonin deri më 1 qershor, dhe për të cilat askush nuk flet më?
Reformat për të cilat ata morën një periudhë njëvjeçare mospagimi në vitin 2025 dhe nuk u përmbushën?
Çfarë tani me afatet? Çfarë është bërë me axhendën e reformave?
Maqedonia është në rrezik të mbetet jashtë planit shtatëvjeçar të BE-së për shkak të dështimit në zbatimin e reformave. Dhe ministri po flet për "fondet më të mëdha" dhe për Maqedoninë që është ndër udhëheqësit e reformave.
Për krahasim: Mali i Zi merr 3.2 miliardë euro, dhe Maqedonia do të marrë 65.7 milionë euro, nga Plani i Rritjes së BE-së.
Dhe kjo është "më e shumta"?
A është kjo e njëjta ministre që disa muaj më parë tha se "gjysma e Evropës do të falimentojë" dhe Maqedonia do të lulëzojë?
I njëjti që pretendon se jemi "ekonomia e tretë në Evropë", dhe nuk kemi para as për të rritur pagën minimale?
Me sa duket, Mickoski i ka infektuar ministrat e tij me gënjeshtrat e tij. Apo ndoshta edhe ata kanë filluar ta besojnë", thonë nga LSDM./Telegrafi/