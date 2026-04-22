LSDM: Kryetari i Kriva Pallankës duhet ta pyes popullin, referendum për minierën e antimonit
Nga LSDM kërkojnë na kryetari i Komunës së Kriva Pallankës se duhet të pyesë banorët, në një referendum për minierën e antimonit.
"Kryetari i Komunës Sashko Mitovski nuk mund të vendosë vetëm ose të negociojë me Mickoskin.
Qytetarët e Kriva Pallankës, jo ekspertët e lidhur me OBRM-PDUKM-në dhe interesat e biznesit të Mickoskit, duhet të vendosin nëse duan një minierë antimoni në zonën e tyre.
LSDM nuk është kundër investimeve, por kundër një miniere që kërcënon shëndetin dhe vret në heshtje.
Nxjerrja e antimonit është një nga aktivitetet më toksike minerare në botë.
Ajo mbart rreziqe serioze shëndetësore - sëmundje të frymëmarrjes, dëmtime të zemrës, probleme me mëlçinë dhe veshkat, dermatit, anemi, çrregullime riprodhuese dhe një rrezik në rritje të kancerit të mushkërive.
Trioksidi i antimonit klasifikohet si një kancerogjen i mundshëm për njerëzit.
Kemi një përvojë të hidhur me minierën e Lojanit. Atje, mbeturinat nga minierat e vjetra ende ndotin tokën, ujin dhe ajrin", thonë nga LSDM.
Nga LSDM thonë se e njëjta gjë po ndodh edhe me projektet e litiumit.
"Punësimet premtohen, por në fund, ajo që mbetet është uji, toka e ndotur dhe problemet serioze shëndetësore.Maqedonia është tashmë në listën e zezë për cilësinë e ajrit. Një tjetër minierë metalesh toksike do të thotë një tjetër projekt për të vrarë qytetarë", thonë nga LSDM./Telegrafi/