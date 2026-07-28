LSDM: Klekovski pranoi sot për verdhëzën në Gostivar, është koha që ai të mbajë përgjegjësi penale
Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski deklaroi sot se faza akute e epidemisë në Gostivar po qetësohet gradualisht dhe fokusi tani është në zbulimin në kohë të hepatitit A dhe E. Ai më parë pranoi se alarmi u ndez vonë, se "dritat e kuqe" ishin vonë, akuzojnë sot nga LSDM.
"Rezultati është i gjithë Gostivari i helmuar, mbi 4.000 qytetarë të sëmurë.
Asnjë nga kuadrot e OBRM-PDUKM-së nuk ndërmori asnjë veprim për të mbrojtur shëndetin e banorëve të Gostivarit, askush nuk kontrolloi asgjë. Uji helmues helmoi qytetarët e Gostivarit për 22 ditë.
Tani Klekovski pranon shfaqjen e verdhëzës. Pikërisht ajo që tha Venko Filipçe javën e kaluar, se do të ndodhë dhe se ata nuk dinë si të menaxhojnë një krizë.
Rrëfimet e Klekovskit nuk u shërbejnë qytetarëve, është koha që ai të mbajë përgjegjësi penale!
Është e qartë se një person si Klekovski, pa njohuri dhe pa ekspertizë, nuk mund të përballet me një situatë të tillë.
Së pari e çuan deri në këtë pikë. Pastaj i fshehën të dhënat dhe ia zhvendosën përgjegjësinë për hir të pikëve politike. Tani do të sjellin pasoja të rënda për shëndetin e banorëve të Gostivarit.
Për ta, votat janë gjithmonë më të rëndësishme se jeta dhe shëndeti i njerëzve. Ky është një grup i organizuar kriminal që mendon vetëm për tenderët e tij, dhe jo për qytetarët", thonë nga LSDM./Telegrafi/