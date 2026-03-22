LSDM: Çmimet e produkteve dhe derivateve po rriten, Qeveria ende pa asnjë vendim konkret
Opozita akuzon se qytetarët janë lënë vetëm në një kohë kur çmimet po rriten, ndërsa qeveria vonohet me hapa konkretë.
LSDM thotë se qeveria e udhëhequr nga Hristijan Mickoski nuk ka ndërmarrë asnjë masë për t'u përballur me rritjen e çmimeve të karburanteve dhe ushqimeve për tre javë.
Sipas tyre, një spirale rritjeje çmimesh është aktivizuar tashmë, dhe qytetarët po e ndiejnë presionin në tregje.
Ata theksojnë se çmimet e produkteve bazë janë rritur ndjeshëm, me vajin e gatimit, vezët dhe produktet e freskëta që kanë arritur nivele të larta.
LSDM propozon një paketë masash që, sipas tyre, do të sillnin lehtësim të drejtpërdrejtë për qytetarët.
Ndër to janë: ulja e TVSH-së për karburantet në 5%, ulja e akcizës me 4 denarë për litër, si dhe heqja e TVSH-së për produktet bazë ushqimore.
Përveç kësaj, ata propozojnë përgjysmimin e taksave rrugore si masë për të ulur kostot e transportit.
Partia thekson se vendet në rajon kanë reaguar tashmë. Si shembuj, ata përmendin uljen e akcizave në Mal të Zi, taksat më të ulëta në Shqipëri dhe çmimet e ngrira në Kroaci dhe Bosnjë e Hercegovinë.
Sipas LSDM-së, ulja e propozuar e TVSH-së nga 18 në 10 përqind nuk është e mjaftueshme dhe nuk do të ndihet ndjeshëm. Ata kërkojnë që Qeveria të pranojë menjëherë zgjidhjet e tyre në mënyrë që të zbutet goditja ekonomike në standardin e jetesës së qytetarëve.