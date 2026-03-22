Opozita akuzon se qytetarët janë lënë vetëm në një kohë kur çmimet po rriten, ndërsa qeveria vonohet me hapa konkretë.

LSDM thotë se qeveria e udhëhequr nga Hristijan Mickoski nuk ka ndërmarrë asnjë masë për t'u përballur me rritjen e çmimeve të karburanteve dhe ushqimeve për tre javë.

Sipas tyre, një spirale rritjeje çmimesh është aktivizuar tashmë, dhe qytetarët po e ndiejnë presionin në tregje.

Ata theksojnë se çmimet e produkteve bazë janë rritur ndjeshëm, me vajin e gatimit, vezët dhe produktet e freskëta që kanë arritur nivele të larta.

LSDM propozon një paketë masash që, sipas tyre, do të sillnin lehtësim të drejtpërdrejtë për qytetarët.

Ndër to janë: ulja e TVSH-së për karburantet në 5%, ulja e akcizës me 4 denarë për litër, si dhe heqja e TVSH-së për produktet bazë ushqimore.

Përveç kësaj, ata propozojnë përgjysmimin e taksave rrugore si masë për të ulur kostot e transportit.

Partia thekson se vendet në rajon kanë reaguar tashmë. Si shembuj, ata përmendin uljen e akcizave në Mal të Zi, taksat më të ulëta në Shqipëri dhe çmimet e ngrira në Kroaci dhe Bosnjë e Hercegovinë.

Sipas LSDM-së, ulja e propozuar e TVSH-së nga 18 në 10 përqind nuk është e mjaftueshme dhe nuk do të ndihet ndjeshëm. Ata kërkojnë që Qeveria të pranojë menjëherë zgjidhjet e tyre në mënyrë që të zbutet goditja ekonomike në standardin e jetesës së qytetarëve.

