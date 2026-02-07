LSDM: Askush nga OBRM-PDUKM ose ZNAM-i nuk jeton me pagën e tij, por me tenderë në kurriz të qytetarëve
"Anti-logjikë - ZNAM sulmon LSDM-në sepse Maksim Dimitrievski pranoi se nuk jeton me pagën e tij. Epo, LSDM sapo shpalli të vërtetën, nuk mund t'i fajësojmë për pranimin e Maksimit.Askush në koalicionin e tenderëve OBRM-ZNAM nuk jeton me pagën e tij, por në kurriz të qytetarëve.Të gjithë e dinë tashmë këtë", thonë nga LSDM.
Sipas partisë opozitare, me këtë politikë, siç thonë ata, për ta bërë gjithçka një biznes privat të koalicionit të tenderëve, mungojnë dy miliardë euro.
"Lidhur me kohën e krizës së Covid-it, shteti hyri në borxhe për të ndihmuar qytetarët, sepse LSDM, si atëherë ashtu edhe tani, kujdeset për qytetarët. Ndryshe nga koalicioni i tenderëve OBRM-PDUKM-ZNAM, të cilët po luksojnë në shpinën e popullit dhe po kthejnë tenderët. I tillë është shembulli i tenderit prej 1.2 milion eurosh për Postën, për një kompani të afërt me ZNAM-in. Ndërsa punonjësve të Postës u janë vonuar pagat me muaj të tërë. Punëtorët janë të uritur, ndërsa jetojnë në luks. Kështu është hartuar buxheti, vetëm për nevojat e tyre", thonë nga LSDM.