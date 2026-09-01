Lojtari i Brighton u bë viral për shkak të pamjes së tij: Shumë besonin se është më i vjetër nga sa duket, e vërteta është shumë më e ashpër
Malick Yalcouye, një futbollist 20-vjeçar nga Bregu i Fildishtë, e gjeti veten në qendër të vëmendjes pasi shënoi për Brighton në ndeshjen e fundjavës së Ligës PRemier kundër Chelseat.
Megjithatë, goli i tij nuk ishte arsyeja e vetme pse u shkrua gjerësisht për të në rrjetet sociale. Yalcouye u bë objekt komentesh të shumta nga fansat për shkak të pamjes së tij. Vija e tërhequr e flokëve të tij tërhoqi vëmendje të veçantë, gjë që i bëri disa përdorues të mediave sociale të spekulonin se ai ishte në të vërtetë më i vjetër nga sa thuhej.
Afrikani i ri lindi më 18 nëntor 2005 dhe udhëtimi i tij në futboll filloi në akademinë ASEC Mimosas. Më pas ai luajti për IFK Göteborg, Sturm Graz dhe Swansea City, përpara se të mbërrinte në Brighton.
Pas ndeshjes kundër Chelseat, fotot e Yalcouye u përhapën shpejt në internet. Disa përdorues komentuan për modelin e tij të flokëve dhe vijën e flokëve, ndërsa pati edhe pretendime se futbollisti dyshohet se e ka falsifikuar datën e lindjes.
🇨🇮 Beaucoup de comptes font exprès de relayer ces images de 𝕄𝕒𝕝𝕚𝕔𝕜 𝕐𝕒𝕝𝕔𝕠𝕦𝕪𝕖 (𝟚𝟘𝟘𝟝), buteur avec Brighton contre Chelsea, en insistant bien sur son âge (20 ans), pour générer des « c'est un gros présu » et « il est né à 20 ans ».
Il s'avère que le jeune… pic.twitter.com/arSvb7TGOw
— EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) August 30, 2026
Spekulime të tilla nuk janë të rralla kur bëhet fjalë për futbollistët e rinj afrikanë, por në rastin e Yalcouye, ekziston një shpjegim shumë më i thjeshtë për pamjen e tij.
Gazetari Dobe Aboubacar deklaroi se Yalcouye ka një problem me alopecinë kronike, domethënë rënien e flokëve afatgjatë.
Me fjalë të tjera, pamja e Yalcouyes nuk është provë se ai është më i vjetër nga sa pretendon të jetë.
Malick Yalcouyé souffre d’alopécie chronique, c’est pourquoi il perd ses cheveux ; sinon, c’est un gamin.
À l’Asec, les joueurs sont formés par promotion avec 1 à 3 ans d’écart maximum. Malick est de la même génération qu’Oumar Diakité, Bazoumana Touré, etc. Il a effectivement… pic.twitter.com/YUjlbCLV9x
— Dobe Aboubacar (@DobeAboubacar) August 30, 2026
Ndërsa pamja e tij po diskutohet në rrjetet sociale, Yalcouye po tërheq vëmendjen në fushë për cilësitë e tij futbollistike.
Brighton e bleu verën e kaluar nga skuadra suedeze IFK Goteborg për rreth gjashtë milionë funte. Është interesante se vetëm disa muaj më parë ai mbërriti në Goteborg nga ASEC Mimosas për afërsisht 400,000 euro.
Zhvillimi i tij në Suedi ishte jashtëzakonisht i shpejtë dhe, për shkak të mënyrës së lojës, ai shpesh krahasohej me mesfushorin legjendar francez N'Golo Kante.
Malick Yalcouyé went viral yesterday after scoring against Chelsea, with fans stunned to discover he’s only 20 years old.
But what many didn’t realise is that Yalcouyé has chronic alopecia, which has caused him to lose his hair at such a young age.
The conversation should… pic.twitter.com/pYC1wTdyGe
— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) August 31, 2026
Yalcouye njihet për energjinë e tij të jashtëzakonshme, agresivitetin në duele, mbulimin e një pjese të madhe të fushës dhe aftësinë e tij për të fituar topin shpejt.
Duke gjykuar nga ajo që tregoi kundër Chelseat, krahasimi me Kanten mund të mos jetë pa bazë.
Në vend të moshës dhe pamjes së tij, duhet t'i kushtohet shumë më tepër vëmendje asaj që tregon lojtari 20-vjeçar në fushën e futbollit. /Telegrafi/