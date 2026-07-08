Lockheed Martin dhe Rheinmetall planifikojnë prodhimin e parë të raketave ATACMS në Evropë
Gjiganti amerikan i mbrojtjes Lockheed Martin dhe Rheinmetall i Gjermanisë kanë rënë dakord të fillojnë prodhimin e raketave balistike me rreze të shkurtër veprimi ATACMS në Gjermani, duke shënuar herën e parë që sistemi i armëve i zhvilluar nga SHBA-ja do të prodhohet jashtë Shteteve të Bashkuara.
Me një rreze veprimi deri në 300 kilometra, Sistemi i Raketave Taktike të Ushtrisë (ATACMS) është përdorur gjerësisht nga Ukraina gjatë gjithë luftës, transmeton Telegrafi.
Njoftimi vjen ndërsa udhëheqësit e NATO-s janë mbledhur në Turqi për samitin e aleancës, ku pritet që përgatitja ushtarake e Evropës të marrë vendin kryesor mes presionit nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump që aleatët të rrisin shpenzimet e mbrojtjes.
Sipas memorandumit të mirëkuptimit, Rheinmetall do të krijojë një qendër evropiane prodhimi për raketat e drejtuara në fabrikën e saj të artilerisë në Unterlüß, Gjermania veriore.
Drejtori ekzekutiv Armin Papperger tha se objekti do të montojë raketa ATACMS për aleatët e NATO-s dhe vendet e tjera partnere.
"Me miqtë tanë në Lockheed Martin, ne tani po krijojmë bazën industriale në Gjermani për sisteme moderne mbrojtëse që janë shumë të kërkuara nga forcat e armatosura të Evropës", deklaroi Papperger.
"Jemi mirënjohës që Rheinmetall është përzgjedhur për të krijuar dhe operuar objektin e parë dhe të vetëm në botë të prodhimit për raketat e drejtuara ATACMS jashtë Shteteve të Bashkuara", shtoi ai.
Linja e planifikuar gjermane për ATACMS - një sistem që është bërë një element i rëndësishëm i mbështetjes perëndimore me rreze të gjatë për Kievin - sinjalizon një ndryshim më të thellë drejt lokalizimit të armëve kryesore amerikane në Evropë, ndërsa kërkesa për municione të nivelit të lartë vazhdon të rritet.
Pyetja tani është nëse Lockheed Martin dhe qeveria amerikane do të bien dakord të krijojnë një linjë prodhimi evropiane për produktin më të kërkuar të kompanisë: interceptorët e raketave antibalistike.
Shtetet e Bashkuara planifikojnë të krijojnë një qendër evropiane mirëmbajtjeje për raketat interceptuese PAC-3 të Lockheed Martin, tha një zyrtar i lartë i Pentagonit për Reuters të martën, duke shtuar se Uashingtoni është gjithashtu i hapur për të prodhuar përfundimisht sistemin jashtë Shteteve të Bashkuara.
Duke folur me gazetarët, Nënsekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Michael Duffey tha se Uashingtoni nuk kishte vendosur ende se cili vend evropian do të priste objektin.
Gjermania, Holanda, Polonia dhe Suedia janë të përfshira në projekt së bashku me Lockheed Martin, i cili prodhon raketat PAC-3 të përdorura në bateritë e mbrojtjes ajrore Patriot - një aftësi që mbetet në mungesë.
Patriotët janë mbështetur gjerësisht nga aleatët e SHBA-së, jo më pak në Gjirin Persik, si dhe nga Ukraina. Por lufta e SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit ka varfëruar pothuajse një të tretën e rezervave globale të interceptorëve Patriot. Sipas disa vlerësimeve, shtetet e Gjirit Persik kanë qëlluar së bashku më shumë se 1,100 prej tyre në muajt e fundit.
Sipas Zelensky, Lockheed Martin prodhon afërsisht 600 interceptorë në vit, dhe deri në 65 në muaj.
Zyrtarët ukrainas thonë se Rusia po prodhon rreth 120 raketa balistike në muaj, së bashku me sisteme të tjera, dhe i ka përshtatur gjithnjë e më shumë sulmet e saj për të shfrytëzuar boshllëqet në mbrojtjen ajrore të Ukrainës, duke lëshuar së fundmi rreth 30 raketa balistike në një sulm të vetëm nate.
Mbrojtja ajrore e Ukrainës nuk arriti të interceptojë asnjë nga 29 raketat balistike të lëshuara nga Rusia në një sulm gjatë natës më 6 korrik që vrau të paktën 26 persona dhe plagosi dhjetëra të tjerë në Kiev dhe rajonin përreth. /Telegrafi/