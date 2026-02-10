Liverpoolit pritet t'i largohet lojtari më i vjetër që ka shërbyer në klub, shumë skuadra pas tij
Pas largimit të Trent Alexander-Arnold verën e kaluar, Curtis Jones është lojtari që ka shërbyer më gjatë te Liverpool FC.
25-vjeçari ka kaluar të gjithë karrierën e tij në Anfield, duke u rritur dhe zhvilluar si lojtar i Kombëtares Angleze. Megjithatë, mesfushori mund të jetë i interesuar për një aventurë të re verën e ardhshme, sipas Teamtalk.
Interi ka treguar interes që gjatë dimrit dhe kjo ka bërë që Jones të rishqyrtojë të ardhmen e tij, pasi Liverpooli nuk do të pengonte largimin e tij.
Nën drejtimin e Arne Slot, Jones nuk është titullar i rregullt, duke u rrotulluar mes formacionit titullar dhe stolit. Negociatat për rinovimin e kontratës po ecin ngadalë; vera e ardhshme do të ishte mundësia e fundit që Liverpooli të siguronte një tarifë të konsiderueshme transferimi për mesfushorin, pasi në 2027 ai do të mund të largohej si lojtar i lirë.
Por Interi nuk është i vetmi që ka shënjestruar Jones. Shumë klube angleze, përfshirë Tottenham Hotspur, Newcastle United, Crystal Palace dhe Nottingham Forest, janë të interesuara, ndërsa Atalanta Bergamo ka bërë gjithashtu pyetje për lojtarin me këmbë të djathtë.
Situata në Bundesliga po i shton mundësi mesfushorit. Sipas Teamtalk, Borussia Dortmund dhe RB Leipzig janë në pritje për ish-fituesin e Ligës së Kampionëve 2019.
Te Dortmund, Salih Ozcan është pranë largimit, ndërsa Felix Nmecha synon Premier League. Te RB Leipzig, largimi i Xaver Schlager është konfirmuar dhe skuadra ka nevojë për përforcime në mesfushë, duke bërë që Jones të jetë objektiv i dëshiruar edhe nga klube gjermane. /Telegrafi/