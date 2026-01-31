Liverpool triumfon me përmbysje ndaj Newcastle Utd
Liverpooli ka shënuar fitore të rëndësishme në shtëpi në derbin ndaj Newcastle Utd.
Edhe pse në disavantazh prej 0-1, “Reds” e përmbysën në 4-1 për t’i marrë pikët e plota midis “Anfield”.
Newcastle kaloi në epërsi falë Anthony Gordon, i cili shënoi një gol fantastik për ta zhbllokuar rezultatin (36’).
Sidoqoftë, pesë minuta më vonë, Hugo Ekitike u asistua nga Florian Wirtz dhe shënoi nga afërsia për ta barazuar rezultatin (41’).
I njëjti dy minuta më vonë realizoi një gol të bukur për ta përmbysur epërsinë (43’).
Ndërkohë, fitoren e vulosi Wirtz me një goditje të saktë pas asistimit të Mo Salah (67’).
Krejt në fund në skenë doli edhe mbrojtësi Ibrahima Konate që shënoi me kokë për epilogun përfundimtar 4-1 (90+3').
Liverpooli me këtë fitore ngjitët në pozitën e pestë me 39 pikë ndërsa Newcastle zë vendin e 10-të me 33 sosh./Telegrafi