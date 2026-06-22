Lirohen çmimet e karburanteve në Maqedoni - dizeli për 7 denarë më i lirë, benzina për 4 denarë
Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut (KRRE) solli vendimin, me të cilin bëhet ulje e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës, mesatarisht 6,61 % në raport me vendimin e datës 15.06.2026.
Çmimi i shitjes me pakicë i benzinës EUROSUPER BS-95 ulet për 3,50 den/litër. Çmimi i shitjes me pakicë i benzinës EUROSUPER BS-98 ulet për 4,00 den/litër. Çmimet e shitjes me pakicë të EURODIZELIT (D-Е V), dhe Vajit ekstra i lehtë për amvisëri (EL-1) ulen për 7,00 den/litër. Çmimi i shitjes me pakicë i Мazutit М-1 SU ulet për 3,932 den/kg dhe tani do jet 42,291 den/kg.
Nga data 23.06.2026, ora 00:01 çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:
- Benzinë motori EUROSUPER BS - 95 84,00 (denarë/litër)
- Benzinë motori EUROSUPER BS - 98 86,00 (denarë/litër)
- Naftë motori EURODIZEL BS (D-E V) 80,50 (denarë/litër)
- Vaj për Djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) 79,50 (denarë/litër)
- Mazut М-1 SU 42,291 (denarë/kilogram).