Ligji i ri për Këshillin Gjyqësor në RMV parasheh që anëtarët e rinj të zgjidhen në mënyrë publike
Ligji i ri për Këshillin Gjyqësor që u miratua ditët e fundit të muajit dhjetor parasheh që anëtarët e rinj të Këshillit Gjyqësor të zgjidhen në mënyrë publike, duke u prezantuar para komisionit kuvendor dhe të përgjigjen ndaj pyetjeve të organizatave joqeveritare, ashtu siç u dëgjuan edhe kandidatët për Komisionin Anti-diskriminim.
Kandidatët duhet të vijnë nga radhët e profesorëve univerzitarë juristë, avokatë, ish gjykatës të Gjykatës Kushtetuese, të gjykatave ndërkombëtare dhe juristë të shquar. Duhet të jenë juristë të diplomuar me përvojë pune prej së paku 15 viteve dhe të posedojnë provim të jurisprudencës.
Për anëtar të këshillit gjyqësor nuk mund të jenë gjykatës dhe prokurorë aktual, e as deputetë apo funksionar qeveritar në katër vitet e fundit.
Selektimin e kandidatëve do ta bëjë grup i punës i përbërë nga shoqata e gjykatësve, dhoma e avokatëve dhe sektori civil nga fusha e gjyqësorit.