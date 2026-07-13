Lëshohet urdhërarrest ndërkombëtar për personin e akuzuar për trafik droge i cili u arratis nga stacioni policor në Koçan
Ministria e Punëve të Brendshme ka lëshuar një urdhër arresti ndërkombëtar për Lazarov Aleksandar (41) nga Koçani, nga babai Metodi dhe nëna Darinka.
Personi kërkohet me një urdhër arresti qendror dhe ndërkombëtar me kërkesë të Gjykatës Themelore të Koçanit për një krim sipas nenit 215 paragrafi 1 në lidhje me nenin 22 të Kodit Penal.
Lazarov, i cili u ndalua pasi një substancë pluhur e bardhë u gjet në një automjet në të cilin ai po udhëtonte, arriti të arratiset nga stacioni i policisë në Koçani ndërsa po mbahej për marrje në pyetje.
Sipas informacionit nga buletini i policisë, më 9 korrik 2026, rreth orës 23:55, në hyrje të fshatit Istibanja, në Qarkun e Vinit, oficerë policie nga DPB e Koçanit, DPB e Dellçevës dhe Njësia policore nga Kamenica kishin ndaluar Lazarovin dhe J.J. (25).
Gjatë kontrollit të automjetit të pasagjerëve “Subaru” me targa Koçan, i drejtuar nga J.J., në të cilin ndodhej edhe Lazarov, është gjetur dhe konfiskuar një lëndë pluhuri e bardhë.
Ministria e Punëve të Brendshme ka konfirmuar se Lazarov është arratisur nga ambientet e policisë të nesërmen.
“Me datë 10 korrik në ora 20:35, në Stacionin Policor të Koçanit, personi A.L., i cili paraprakisht ishte ndaluar për shkak të dyshimit për kryerjen e veprës penale, ka hapur një dritare nga një dhomë dhe ka ikur”, thuhej në njoftimin e MPB-së./Telegrafi/