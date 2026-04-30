Lëpiu pipëzën nga makina e lëngjeve dhe e riktheu në vend, adoleshenti francez përballet me akuza në Singapor
Një adoleshent francez po përballet me akuza për sjellje të keqe dhe shqetësim publik në Singapor, pasi postoi një video në rrjetet sociale ku shfaqet duke lëpirë një pipëz nga një makinë lëngu portokalli dhe më pas duke e vendosur përsëri.
Didier Gaspard Oëen Maximilien, 18 vjeç, u akuzua më 24 prill dhe nuk është deklaruar fajtor, tha gazeta më e madhe në gjuhën angleze e qytetit-shtet, The Straits Times.
Ai dyshohet se e kreu veprën penale në një qendër tregtare më 12 mars dhe videoja e tij u përhap me shpejtësi kur u shfaq, tha raporti, transmeton Telegrafi.
Adoleshentit iu dha leja e gjykatës të mërkurën për të udhëtuar në Manila nga 2 deri në 25 maj për një ekskursion shkollor të kërkuar për diplomimin e tij, tha Straits Times. Ai do të kthehet në gjykatë më 29 maj.
Shpërdorimi i ligjit mbart një dënim deri në dy vjet burg ose gjobë, ose të dyja, ndërsa shqetësimi publik është më pak i rëndë me deri në tre muaj burg ose gjobë, ose të dyja.
IJooz, kompania që operon makinën shitëse lëngjesh, paraqiti një kallëzim policor dhe dezinfektoi shpërndarësin, ndërsa zëvendësoi të 500 pipat në makinë.
Ajo tha se do t'i përmirësonte makinat e saj për të përfshirë masa të tilla si pipat e paketuara individualisht dhe ndarjet e pipave që hapen vetëm pasi të përfundojë transaksioni.
Avokatët e adoleshentit, i cili po studion në një shkollë franceze biznesi në Singapor, refuzuan të komentonin për rastin kur u kontaktuan. /Telegrafi/
