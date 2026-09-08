Lëndohet rëndë një 19-vjeçar në një kantier ndërtimi në Shkup
Një punëtor nga rajoni i Shkupit përfundoi i lënduar rëndë në Qendrën Klinike në Shkup pas një incidenti në një kantier ndërtimi në Gjorce Petrov.
"Më 07.09.2026 në orën 14:20 në SPB Shkup, Qendra e Emergjencës në Kompleksin e Klinikave "Nëna Terezë" në Shkup raportoi se O.E. (19) nga fshati Sveta Petka, rajoni i Shkupit, është sjellë tek ata me lëndime të rënda trupore.
Sipas raportit, ai i ka marrë lëndimet gjatë kryerjes së detyrave të punës për një kompani ndërtimi në një ndërtesë në ndërtim e sipër në zonën e Gjorçe Petrov në Shkup.
Është njoftuar një inspektor pune, dhe një ekip nga SPB Shkup ka kryer një inspektim. Po merren masa për sqarimin e incidentit", njoftojnë nga MPB./Telegrafi/
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