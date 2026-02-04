Rrëzohen orenditë në Fakultetin e Edukimit në Gjakovë, lëndohet një grua
Një grua ka pësuar lëndime trupore në vendin e punës, në objektin e Universitetit të Gjakovës.
Rastin e ka konfirmuar për Telegrafin zëdhënësja e Policisë për rajonin e Gjakovës, Vlera Krasniqi, e cila bëri të ditur se incidenti ka ndodhur në rrugën “Normalja e Gjakovës”.
“Sot rreth orës 10:15 është raportuar për një lëndim në vendin e punës në rrugën ‘Normalja e Gjakovës’, në objektin e Universitetit, përkatësisht Fakulteti i Edukimit”, ka deklaruar Krasniqi.
Sipas saj, lëndimi dyshohet se është shkaktuar si pasojë e rrëzimit të një orendie të brendshme.
“Personi i lënduar, femër e moshës madhore, ka pranuar trajtim mjekësor”, ka shtuar ajo.
Policia ka bërë të ditur se njësitë relevante ndodhen në vendngjarje dhe janë duke ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm lidhur me këtë rast. /Telegrafi/