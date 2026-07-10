Lego ndërton trofeun gjigant të Kampionatit Botëror me 1.3 milionë tulla
Brendi i lodrave Lego ka zbuluar një kopje 8.4 metra të lartë të trofeut të Kupës së Botës jashtë Rockefeller Center në New York.
Trofeu gjigant i Kupës së Botës, i ndërtuar me më shumë se një milion tulla Lego, u krijua në parkun e tifozëve në Rockefeller Plaza për turneun e këtij viti, i cili po zhvillohet në SHBA, Meksikë dhe Kanada.
Modeli në shkallën 25:1 është një version i zmadhuar i trofeut Lego të Kupës së Botës në madhësi reale 1:1, të cilin marka e lansoi përpara turneut të këtij viti.
“Qëllimi i Trofeut Lego të Kupës së Botës është të bashkojë njerëzit përmes dashurisë për futbollin dhe lojën,” tha Christophe Vietti, dizajner i lartë në Lego.
“Ky ndërtim e sjell atë festë në një nivel krejtësisht të ri dhe shërben si një pikë referimi për FIFA Fan Fest gjatë fazave përfundimtare të turneut”, shtoi ai.
Struktura është ndërtuar rreth një kornize prej çeliku dhe është transportuar në vendngjarje në 16 pjesë të mëdha.
Ajo është ndërtuar nga 1.3 milionë tulla Lego.
Modeli kopjon Trofeun e Kupës së Botës FIFA, i cili iu dha për herë të parë fituesit të Kupës së Botës në vitin 1974 dhe që atëherë i është dorëzuar çdo kampioni.
Sipas Lego, modeli është një nga strukturat më të mëdha të ndërtuara ndonjëherë me tulla.
“Numrat e këtij instalacioni janë mahnitës: 8.4 metra dhe më shumë se 1,360,000 tulla Lego. Është ndërtimi më i madh i lëvizshëm i realizuar ndonjëherë”, tha Vietti. /Telegrafi/