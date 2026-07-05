Le Pen në gjyq vendimtar, rrezikon përjashtimin nga gara presidenciale e 2027
Marine Le Pen do të përballet të martën me një nga momentet më vendimtare të karrierës së saj politike, teksa Gjykata e Apelit në Paris pritet të japë vendimin që mund të ndikojë drejtpërdrejt në garën presidenciale të vitit 2027.
Udhëheqësja e Tubimit Kombëtar, e njohur për kritikat e ashpra ndaj Bashkimit Evropian, rrezikon t’i shohë të zbehen ambiciet për pozitë.
Vendimi vjen në një kohë kur sondazhet e rendisin partinë e saj mes favoriteve për të fituar zgjedhjet presidenciale.
Sipas mediave të huaja, në qendër të çështjes është çështja e përvetësimit të fondeve kundër saj, e cila filloi më shumë se një dekadë më parë në Parlamentin Evropian, ku ajo vetë u zgjodh si eurodeputete.
Në vitin 2024, Le Pen dhe aleatët e saj u gjykuan për mashtrimin e taksapaguesve evropianë me rreth 4.5 milionë euro midis viteve 2004 dhe 2016 duke punësuar ndihmës të cilët dyshohet se ishin kryesisht të përfshirë në aktivitetin e brendshëm politik të partisë dhe jo në detyrat e tyre zyrtare në Parlamentin Europian.
Edhe pse të pandehurit mohuan çdo shkelje dhe u përpoqën të kundërsulmonin duke folur për një gjueti shtrigash, gjykata nuk u bind nga provat e prokurorisë.
Ndër provat e paraqitura ishte një mesazh nga njëri prej të pandehurve, i cili kërkonte të takohej me eurodeputetin për të cilin supozohej të punonte, disa muaj pasi kishte filluar kontrata e tij.
Në një rast tjetër, u zbulua se një asistent kishte shkëmbyer vetëm një mesazh me eurodeputetin e tij gjatë një bashkëpunimi tetëmujor.
Le Pen u shpall fajtore dhe u dënua me 5 vjet burg për mbajtjen e një posti publik.
Ish-deputetja 57-vjeçare u shpall fajtore në shkallën e parë dhe iu ndalua të mbante poste publike për pesë vjet.
Vendimi në fakt e përjashtoi atë nga gara presidenciale e vitit 2027 për të pasuar Emmanuel Macron, në të cilën ajo kryesonte në shumicën e sondazheve.
Le Pen apeloi menjëherë dhe u ndoq një procedurë e përshpejtuar.
Edhe pse ajo kishte mbajtur pafajësinë e saj, ajo ndryshoi qëndrim në gjykatë, duke thënë se mund ta ketë shkelur ligjin pa e ditur.
Ekipi i saj ligjor më vonë e kundërshtoi vendimin fillestar për arsye teknike ligjore dhe argumentoi se ndalimi ishte joproporcional.
Pavarësisht ndryshimit të strategjisë, siç raporton Politico, Marine Le Pen ka shanse të kufizuara.
Tani, ajo është dukur më pak luftarake, duke thënë se nuk do të kandidojë për presidente nëse ndalimi mbahet ose nëse urdhërohet të mbajë një byzylyk elektronik.
“Nuk varet më nga unë. Por unë do të vazhdoj të luftoj. Do të vazhdoj të jem aktiviste. Dhe nëse jam vetëm një aktiviste, atëherë do të jem aktiviste”, tha Le Pen për ambiciet e saj presidenciale.
Megjithatë, udhëheqësi i Tubimit Kombëtar, Jordan Bardella, po performon edhe më mirë në sondazhe.
Edhe nëse Le Pen dënohet, Evropa përballet me mundësinë që presidenti i ardhshëm i Francës, ekonomisë së dytë më të madhe të Unionit, të jetë një politikan i ekstremit të djathtë që kërkon të dobësojë në thelb Brukselin. /Telegrafi/